سفراء تسع دول اعضاء في اكو يزورون شمال ايران

ساري/5تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- وصل سفراء تسع دول اعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) الي محافظة مازندان (شمال) للمشاركة في الاجتماع ال 234 للممثلين الدائمين لهذه المنظمة.

و افتتح الاجتماع، اليوم الاثنين بحضور امين عام منظمة اكو 'هادي سليمان بور' و كلمة مساعد محافظ مازندران 'احمد حسين زادكان'.
وقال مساعد محافظ مازندان في الشؤون الاقتصادية و تعزيز مصادر المحافظة 'حسن خيريان بور' في حديث لمراسل ارنا، ان الاجتماع يهدف الي تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتبيان مكانة مازندران الاقتصادية للمشاركين في الاجتماع.
واضاف ان هذا الاجتماع يستمر يومين و يجتمع خلاله ممثلو هذه الدول التسع مع امين عام المنظمة و يتفقدون موانئ و مرافق الملاحة البحرية و منطقة اميراباد الاقتصادية الخاصة.
يذكر ان منظمة التعاون الإقتصادي (ECO) هي منظمة إقتصادية دولية تضم في عضويتها 10 دول آسيوية و تهدف الي المزيد من التعاون الإقتصادي والتنمية بين الدول الأعضاء وهم: جمهوريه أذربيجان، أفغانستان، أوزبكستان، إيران، باكستان، تركيا، تركمانستان، طاجيكستان، قرغيزيا و كازاخستان.
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سفراء تسع دول اعضاء في اكو يزورون شمال ايران

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