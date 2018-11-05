الحظر الامريكي سيؤدي الي تحفيز الاكتفاء الذاتي في ايران

واشارت الدكتوره لو جين اليوم الاحد في حوار مع ارنا الي تنفيذ المرحلة الثانية من الحظر الامريكي وقالت ان ايران ستخطو خطوات كبيرة نحو الاستقلال وان الحظر لن يؤثر عليها وسيزيدها قوة وصلابة والسير نحو التصنيع والانتاج.

واضافت الخبيره الصينيه ان الحظر لن يؤثر علي الاقتصاد الايراني الذي يمتاز بمقومات قوية بل علي العكس سيجعل ايران تنفذ برامجها باستقلالية اكثر.

واكدت لو جين ان الحظر بهذا الشكل قد يجعل ايران تقلل من اعتمادها علي ايرادات النفط لانها بلد يملك بني تحية قوية ويدا عامله ماهرة ومصادر طبيعية ومعادن غنية جدا وبحكومة تعتمد في سياساتها الاقتصادية علي الاقتصاد المقاوم.

واشارت مدير الدراسات السياسية والاجتماعية في اكاديمية العلوم الاجتماعية في الصين الي نقض واشنطن الاتفاق النووي مؤكده ان امريكا وبهذا الاجراء خالفت جميع القوانين والاعراف الدولية مما تسبب في زعزعة مكانتها دوليا.

انتهي**م م** 1718

