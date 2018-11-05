منافس بوتين في الانتخابات الرئاسية:

أمريكا لا تحقق أهدافها بفرض الحظر علي إيران

موسكو/ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - يعتقد منافس فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية الأخيرة، أن الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها في الشرق الأوسط من خلال فرض الحظر علي إيران.

واضاف 'سيرجي بابورين' في مقابلة مع ارنا اليوم الاثنين، ان اميركا بدأت اليوم بتطبيق حزمة جديدة من العقوبات ضد ايران، فيما إن طهران التزمت بشكل كامل بتعهداتها لذا فان هدف اميركا من فرض حظر جديد ليس برنامج إيران النووي.
وقال النائب السابق لرئيس مجلس الدوما الروسي، إن أهم هدف لاميركا من الحظر الإيراني، هو الحد من تصرفاتها في الشرق الأوسط ، قائلا إن واشنطن غير راضية عن العمليات السياسية في الشرق الأوسط ولا تعتبرها في مصلحتها.
وقال الاستاذ في الجامعة الروسية: إن الولايات المتحدة غير راضية تماما عن فشل خططها في سوريا والعراق، لأنه، خلافاً لأهدافها، لم تتقسم سوريا والعراق إلي عدة أقسام بمساعدة الإرهابيين.
واضاف بابورين، إن امريكا أنشأت جماعة داعش الإرهابية لهذا الغرض وأنفقت مليارات الدولارات علي خططها المعادية لسوريا والعراق في الشرق الأوسط، لكنها لم تصل إلي أي نتيجة.
وأشار إلي أن إيران لعبت دورا قياديا في نزع فتيل الخطط الأمريكية في سوريا والعراق، وبالتعاون مع روسيا، فشلت واشنطن في تحقيق أهدافها.
وتابع الرئيس السابق لجامعة الاقتصاد الحكومية الروسية: اليوم، تخضع روسيا وإيران لعقوبات أمريكية قاسية لأنه، وفقا لسياسة الولايات المتحدة، يجب فرض عقوبات شديدة علي أي دولة تقف بوجه واشنطن وتواجه اهدفها.
وقال المسؤول الروسي إن الحظر الأمريكي أحادي الجانب غير قانوني ، مؤكدا إن الولايات المتحدة تحولت الي أكبر منتهك للقانون الدولي في العالم.
كما يري النائب السابق لرئيس الدوما الروسي، أن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد إيران علي قطاعي البنوك والنفط في إيران، تضاعف من عدد معارضي واشنطن.
وأضاف: إن جميع دول العالم تقريبا تعارض هذا العمل الأمريكي، وهي تعاني من العقوبات والتهديدات التي تشكل خلفية السياسة الخارجية للبيت الأبيض، وينتقد العديد من السياسيين في العالم هذه السياسات في كل فرصة.
وصرح بابورين إن الحظر الجديد ضد إيران يأتي في وقت التزمت طهران بكل تعهداتها الدولية، وأظهرت الولايات المتحدة نكث وعدها بالانسحاب من الاتفاق النووي.
الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاق النووي مع ايران في 8 مايو الماضي واعاد فرض الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الحظر الاميركي الجديد ضد إيران، مؤكدة أن هذا الحظر يستهدف خطة العمل المشترك الشامله (الاتفاق النووي).
كما إن المسؤولين الاوروبيين اعربوا في بيان عن اسفهم من انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) مؤكدين ان الاتفاق النووي يحظي باهمية بالغة ويحظي بتأييد جميع اعضاء مجلس الامن كما جاء في القرار 2231 الدولي وهو حيوي لامن اوروبا والمنطقة والعالم برمته.
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منافس بوتين في الانتخابات

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أمريكا لا تحقق أهدافها بفرض الحظر علي إيران

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