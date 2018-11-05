ازاحة الستار عن منظومة 'سراج' المدفعية

وهذه المنظومة من عيار 35 ميليمترا و مزودة بانظمة الرادار و انظمة بصرية جديدة (Optics)و تستخدم قذائف مطورة و قادرة علي كشف و ضرب الاهداف الجوية بما فيها اشياء طائرة صغيرة.

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