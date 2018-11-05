طهران/5تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- بالتزامن مع انطلاق مناورة 'ولاية 97' للدفاع الجوي تمت اليوم ازاحة الستار عن منظومة 'سراج' المدفعية التي استهدفت خلال المناورة طائرات مسيرة للاعداء.
وهذه المنظومة من عيار 35 ميليمترا و مزودة بانظمة الرادار و انظمة بصرية جديدة (Optics)و تستخدم قذائف مطورة و قادرة علي كشف و ضرب الاهداف الجوية بما فيها اشياء طائرة صغيرة.انتهي 1110** 1837
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