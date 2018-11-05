ايران قادرة علي العودة الي أفضل مما كانت عليه في برنامجها النووي السلمي

و ردّاً علي أسئلة طرحها نواب مجلس الشوري الاسلامي علي ظريف عن سبب توقيع إتفاق سري مع الولايات المتحدة بعد عملية التوقيع علي الإتفاق النووي أجاب الوزير:إنّ المفاوضة لاتعني أنّ الجهة تستطيع فرض وإملاء كل ما تريد علي الطرف الآخر بل التفاوض يعني التوصُّل الي إتفاق مشترك متوازن يلبي رغبات الطرفين.

ونفي ظريف سرية أيّ وثيقة تلت التوقيع علي الاتفاق النووي مؤكداً علي أنّ كل شئ تمّ بشفافية وتم الإعلان عنه علي مستوي الرأي العام وهو الآن موجود علي موقع الوزارة الالكتروني.

وقال ظريف: لقد قمنا بعد التوقيع علي الإتفاق النووي بالتوقيع علي وثائق واردة في نطاق نشاطات الطاقة النووية عرضناها علي العلن وهي كانت في خدمة المصالح الوطنية للبلاد.

وأضاف ظريف بأنّ الولايات المتحدة خلال المفاوضات النوويةُ أرادت فرض العديد من القضايا علي ايران لكنها لم تنجح في غايتها فحصَل توازن في قبول الشروط بين الأطراف المشاركة في المفاوضات دون فرض شئ علي ايران كإغلاق مفاعل الماء الثقيل وإغلاق منشأة فردو وإلحاق البرنامج الصاروخي بالمفاوضات.

وأشار ظريف الي تراجع واشنطن عن مزاعمها رغم عدم رغبتها في ذلك معتبراً فشلها في تصفير تصدير النفط الايراني بانه خير دليل علي ذلك.

ولفت ظريف الي مسعي الولايات المتحدة لحشد عالمي ضد ايران وجهودها لخلق إجماع دولي عبر توظيف أصناف الأكاذيب إنما دون نجاح.

و وصف ظريف واشنطن بأنها غير ملتزمة بعهودها وناقضة لوعودها ولايمكن الوثوق بأقوال ساساتها وقال: إنّ الأمريكيين بعد سنة ونصف لم ينجحوا في تضعيف الاتفاق النووي ولم يفلحوا في بلوغ مآربهم التي كانوا يرنون اليها عبر إلغاء الإتفاق النووي.

وتطرّق وزير الخارجية رداً علي أسئلة نواب مجلس الشوري الاسلامي الي المنجزات التي حققتها ايران خلال الأشهر الأخيرة والتي تمثلت في الحصول علي حكم من محكمة لاهاي الدولية لصالح البلاد والقرارات التي إتخذها الجانب الاوروبي لصالح ايران والفضيحة التي مُنيَت بها الولايات المتحدة في مجلس الأمن واصفاً جميع هذه المنجزات بأنها دليل يبيّن قوة الدبلوماسية الايرانية.

وبعد إنتهاء الإجتماع تم التصويت فأدلي 115 نائباً بصوت موافق و63 بصوت معارض و5 أصوات ممتنعة ليعلنوا بذلك إقتناعهم بتصريحات وزير الخارجية والأجوبة التي أفادهم بها.

انتهي** ع ج** 1837

