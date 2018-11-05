اعادة فتح منفذ شلمجة تجاريا

واضاف هادي عطرفه ان منفذ شلمجة ( جنوب غرب ) تم اغلاقه امام حركة الشاحنات منذ بداية شهر صفر وذلك لتوافد زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام معلنا السبب بعدم جهوزية البني التحية اللازمة في الجانب العراقي الذي كان وراء اغلاقه تجاريا.

واشار مدير منفذ شلمجة في منطقة اروند الحرة انه تعبر يوميا 300 شاحنة محملة بمواد البناء والمحاصيل الزراعية المنفذ بأتجاه العراق .

ويقع منفذ شلمجة الحدودي علي بعد 15 كيلومترا من مدينة خرمشهر و 25 كيلومترا من مدينة البصرة.

يذكر انه خلال مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام لهذا العام عبر المنفذ اكثر من 500 الف زائر ايراني .

انتهي**م م** 1837

