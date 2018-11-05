قاسمی: الآلیة المالیة الأوروبیة تتقدم بشكل جید

طهران/ 5 تشرین الثانی/ نوفمبر/ ارنا - قال المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة بهرام قاسمی، فی معرض رده علي سؤال حول الآلیة المالیة الأوروبیة (SPV) ، قال: هذه الآلیة تتقدم بشكل جید ونأمل أن یتم تنفیذها فی وقت أقصر.

وفی لقائه الصحفی الاسبوعی الیوم الاثنین حول مسألة ما إذا كانت الآلیة المالیة الأوروبیة مع إیران (SPV) تخضع لجدول زمنی وفی أی مرحلة تجری حالیا، اجاب قاسمی: هذه العملیة لا تخضع لجدول زمنی وتسیر علي ما یرام.
وصرح : اننا علي اتصال دائم مع الاتحاد الأوروبی و 1 + 4 ، وأضاف: هذه الآلیات الجدیدة، وخاصة فی المجال النقدی والمالی، هی آلیة معقدة وتستغرق وقتا طویلا ، وعندما تكون هناك آلیة جدیدة للعمل یجب أن تؤخذ بحذر.
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجیة: لا سیما أن إیران وضعت بعض الشروط منذ السابق، ویجب إعداد هذه الشروط.
وأشار قاسمی إلي أنه یجب التحلی بالصبر لإعلان المبادئ العامة لـ(SPV) ، معربا عن أمله فی تنفیذ هذه الآلیة فی وقت أقصر.
وردا علي سؤال حول مدي أهمیة انتخابات التجدید النصفی للكونغرس لإیران، أوضح قاسمی : هذه القضیة مهمة علي الأقل داخل الولایات المتحدة الأمریكیة، وهی مرتبطة فی المقام الأول بالأمیركیین.
وصرح المتحدث باسم الخارجیة، إن الأصوات التی تُسمع من داخل الولایات المتحدة تشیر إلي أن أجزاء من المجتمع الأمریكی، وخاصة النخب والمثقفین ومختلف الفئات الاجتماعیة، لدیهم الكثیر من السخط ، خاصة فی مجال السیاسة الخارجیة.
وأضاف قاسمی: یتعین التحلی بالصبر لمعرفة نتائج هذه الانتخابات، أعتقد أننا سنكتشف قریباً النتائج.
وقال قاسمی: إننا نواجه العداء من قبل امیركا والتخویف من إیران (ایرانوفوبیا)، ونأمل أن تتعض الادارة الامریكیة من التجارب السابقة، وتعود الي رشدها .
و ردا علي سؤال آخر حول الحظر الأمیركی، قال انها علامة علي عزلتها، و مقدمة للمزید من عزلة امیركا، وخاصة إن الحظر مفروض من قبل أمریكا فقط ولیس من مجلس الأمن و العالم .
وتابع : لقد اختبرنا الحظر الناجم عن مجلس الأمن، وعلي الرغم من بعض الإضرار التی تعرضنا لها، فقد تمكنا من تحقیق تقدم كبیر فی العدید من المجالات، وفشلت امیركا فی تحقیق أهدافها، وغالبیة الدول رفضت هذا الحظر.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجیة، بأن هذه الجهود لیست إلا حرباً نفسیة، ولمناهضة إیران، وأعتقد أننا سنمرر هذه الاستراتیجیة بذكاء ودرایة وبالصبر الموجود بین شعبنا.
وأشار قاسمی إلي أنه نظراً للآلیات المتوقعة والتعاون مع دول العالم، وعلي رغم كل التهدیدات الامریكیة، فإن واشنطن لن تحقق النتائج التی تسعي إلیها.
وردا علي سؤال حول ما إذا كان وزیر الخارجیة السعودی عادل الجبیر بعث برسالة إلي الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، قال: معلوماتی لا تؤكد مثل هذا الاتصال ، ولم أتلق مثل هذه المعلومات من المصادر المناسبة، لكن سیاستنا تجاه الجیران هم نفس السیاسة المبدئیة التی سوف تستمر.
وقال المتحدث باسم الخارجیة: نحن مهتمون بالتعایش السلمی، والاستقرار والأمن المستدامین علي المدي الطویل، ومن أجل تنمیة وازدهار جمیع شعوب المنطقة.
وردا علي سؤال آخر حول منح إعفاءات لثمانی دول من زبائن النفط الإیرانی، قال قاسمی : أظهرت معلوماتنا أن العدید من الدول علي اتصال مع وزارة الخزانة الامریكیة وتحاول البحث عن حلول من شأنها أن تستمر فی تعاونها مع إیران.
وأشار الي أنه علي الرغم من كل الضجة الاعلامیة، استنتج الأمیركیون أخیرا أنه لا یمكن فرض الحظر علي جمیع الدول وفی النهایة وضعوا قیودا علي مطالبهم.
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قاسمی: الآلیة المالیة الأوروبیة تتقدم بشكل جید

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