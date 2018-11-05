يجب تعزيز التعاون الروسي - الإيراني لمكافحة الإرهاب

وأضاف حجة الاسلام محمد جعفر منتظري اليوم الاثنين في لقاء مع رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في الدوما الروسي والوفد المرافق له، إن التعاون بين إيران وروسيا في مختلف المجالات السياسية والأمنية والقضائية والقانونية سيكون فعالا، والموضوع الأكثر أهمية في مجال عملنا هو الأمن والجريمة.

وأضاف أن بعض الجرائم، عابرة للحدود، مما يتطلب المشاركة والتعاون بين مختلف البلدان لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. علي سبيل المثال، الاتجار بالبشر، وقضايا المخدرات، والفضاء السيبراني والجريمة السيبرانية، والجرائم التي تعود إلي الأمن بين الدول.

وأكد منتظري علي الحاجة إلي تبادل الخبرات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية الروسية، مضيفا أن تبادل هذه التجارب يمكن أن يكون مفيدا لكلا الجانبين. يجب تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين. ومن بين العناصر التي ينبغي النظر فيها في هذا المجال مكافحة الإرهاب البشري والإرهاب في الفضاء السيبراني.

وفي إشارة إلي اقتراح قدمه الي الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في سان بطرسبورغ لإنشاء لجان تنفيذية بين البلدان لمكافحة الجريمة السيبرانية ورحب بها المدعي الروسي، أكد: نتوقع تعزيز التعاون والتفاعل في العمل والتنفيذ بين إيران وروسيا.

من جانبه دعا 'فاسيلي بيسكارف'، رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد التابعة لمجلس الدوما الروسي، إلي استخدام تجربة إيران في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والمخدرات بشكل فعال.

وأضاف: نحن مهتمون باستخدام تجارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الأمن السيبراني، لأن تهديد الفضاء الإلكتروني ليس أقل من الإرهاب، ويجب أن نكون قادرين علي استخدام التجارب الفعالة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

انتهي** 2344

