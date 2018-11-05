العمل بالدفاع المدني ضروري لتقليل الاضرار والخسائر

واضاف رحماني فضلي اليوم الاثنين خلال الملتقي الوطني السابع للدفاع المدني في طهران ان القوة التي تجعلنا اكثر مقاومة امام التهديدات والاضرار هي الدفاع المدني.

واعتبر وزير الداخلية دعم الشعب للثورة الاسلامية مهما جدا وقال ان مسيرات يوم 4 نوفمبر (اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار) اثبتت ان الشعب الايراني يحب ثورته ويساند مبادئها ونحن المسؤلون يجب علينا الاخذ بنظر الاعتبار احتياجاتهم ورفع المشاكل الاقتصادية في البلاد.

وبين ان الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والسعي لتقليل المشاكل الاقتصادية هو شكل من اشكال من الدفاع المدني .

واشار الي الدفاع المدني في مختلف الدول وقال ان اغلب تلك الدول ملتزمة بالدفاع المدني في الوقت الذي لا تتعرض للتهديد فالعقل يحتم الالتزام بمبادئ وقوانين الدفاع المدني لتقليل الاضرار والخسائر.

واضاف وزير الداخلية انه يجب علينا تحصين الشعب في مواجهة الهجمات الثقافية الغربية والوقوف صفا واحدا في مواجهتها وهي من مصاديق الدفاع المدني .

واشار الي تهديدات الاعداء منذ بداية الثورة و خلال الاشهر الاخيرة وقال اذا استطعنا تقييم تلك التهديدات ومعرفة مصادرها ومن ثم العمل للتغلب عليها وكذلك رفع مشاكل الشعب فنكون قد طبقنا أهم مبادئ الدفاع المدني وهو حماية الشعب ازاء الضرر والخسائر.

واكد رحماني فضلي علي ضرورة تدريب الشعب علي اسس الدفاع المدني وذلك لتقليل الاضرار والخسائر ومواجهة التهديدات التي يتعرض لها .

وصرح وزير الداخلية انه نظرا لظروفنا في المنطقة فنحن نتعرض وبشكل مستمر لتهديدات الاعداء وخاصة امريكا وحلفائها لذا فان العقل والحكمة تقتضي منا تحصين انفسنا وتعلم مبادئ الدفاع المدني.

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