التقدم الاقتصادي الإيراني سيحبط الحظر الأمريكي

وأشار سليمان اليوم الاثنين في مقابلة خاصة مع مراسل إرنا في دمشق، إلي أن دونالد ترامب، أعفي ثماني دول من العقوبات الاقتصادية الإيرانية، مضيفاً أن تحرك الرئيس الأمريكي أظهر أن إيران لا تزال تتمتع بمكانة عالية في العالم، لأنه فشل في مواكبة العالم له.

وصرح ان الحظر الاقتصادي الأمريكي الجائر ضد الجمهورية الإسلامية، يمكن أن يكون بضرر واشنطن في المستقبل، لأن إيران غيرت اتجاه خططها الاقتصادية وتحركت نحو روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، وما زالت تفعل ذلك بقوة.

وأضاف سليمان أنه مع وصول ترامب الي السلطة، تم انتهاك الكثير من الالتزامات الدولية مع دول أخري في العالم، مما يدل علي أنه يتبع سياسة خاطئة ستؤدي في المستقبل الي أزمة اقتصادية لبلاده.

وقال الناشط الاقتصادي والسياسي السوري: إن ترامب بسياساته الخاطئة، يجر العالم لحرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي والصين، التي من المؤكد ستؤدي الي عزل اميركا.

وأضاف، إن العديد من الدول الأوروبية تبتعد عن سياسة ترامب الخاطئة وتقف علي فاصلة من اميركا.

وفي إشارة إلي خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة يوم مقارعة الاستكبار العالمي، قال: إن قائد الثورة الإسلامية يراقب بشكل جيد القضايا العالمية، وفي تصريحاته ، أوضح التطورات الأخيرة في موضوع الحظر، والتي تظهر السياسة الصحيحة للجمهورية الإسلامية تجاه امريكا .

وأضاف الخبير السوري في القضايا الإستراتيجية، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران كانت بناء علي طلب من الكيان الصهيوني، لأن واشنطن ليس لديها سياسة صحيحة ووقعت في فخ هذا الكيان.

وأضاف سليمان : في الواقع، فإن الجمهورية الإسلامية سوف تتخطي العقوبات الأمريكية، حتي لو كانت بعض دول المنطقة تدعم هذه العقوبات.

وأشار الأستاذ في جامعة دمشق إلي أن الحظر ضد إيران يؤدي إلي توتر في العالم، وقال إن أمريكا التي تعتبر نفسها خاسرة في ساحة المعركة ضد إيران، شرعت في فرض عقوبات اقتصادية، وسوف تفشل في هذه الحرب الاقتصادية في غياب حماية حلفائها الآخرين.

وفي إشارة إلي انتشار جبهة المقاومة في المنطقة، أضاف: إن إيران في موقع القوة بالمنطقة وإن حلفائها يقفون إلي جانبها لصد أي مؤامرة من قبل اميركا.

وصرح الخبير السوري في الشؤون الإستراتيجية : إن إيران تتمتع بمكانة مرموقة في المنطقة، لأنها تمتلك مضيق هرمز الاستراتيجي، وهذه المنطقة ستغير كل التبادل التجاري للأعداء وتتصدي لاطماع السعودية في المنطقة التي تريد أن تحل محل النفط الايراني.

و أدانت الجمهورية العربية السورية قرار الإدارة الأمريكية فرض حزمة ثانية من العقوبات الأمريكية علي الجمهورية الإسلامية الايرانية اعتبارا من الـ 5 من تشرين الثاني.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح أن دمشق تري بهذه الخطوة استمرارا لسياسة الولايات المتحدة الهادفة لتقويض أمن واستقرار المنطقة حسبما افادت الوكالة العربية السورية للانباء.

وأشار المصدر إلي أن القرار يعكس مجددا إخفاق الولايات المتحدة بالالتزام بتنفيذ تعهداتها بموجب (خطة العمل الشاملة المشتركة) التي اتفقت عليها إيران مع دول (خمسة زائد واحد) وأقرها مجلس الأمن بقراره رقم 2231 للعام 2015.

انتهي** 2344

