وزير الخارجية الايراني:

التفاوض مع الولايات المتحدة رهنٌ بانتهاج هذا البلد نزعة جديدة

طهران/5تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الإثنين: إنّ التفاوض مع الولايات المتحدة رهنٌ بانتهاج هذا البلد نزعة جديدة تتسم بالاحترام المتقابل.

وخلال لقاء أجراه معه مراسل موقع يو إس تودي الامريكي في طهران حول انسحاب حكومة ترامب من الإتفاق النووي وفرضه حظراً ضد ايران أضاف ظريف بأنّ «الثقة المتبادلة » إن لم تكن شرطاً مسبقاً للتفاوض فإنّ «الإحترام المتبادل» هو بالتأكيد شرط مسبق للقيام بأية عملية تفاوضية.
وصرّح ظريف خلال المقابلة بأنّ ايران وقّعت مع الولايات المتحدة إتفاقاً يضم 150 صفحة إنسحبت منه واشنطن دون أن تكون ايران مقصرة في ذلك.
وقال: إنّ القضية تعود الي عدم وجود ثقة ايرانية بالجهة المقابلة المتمثلة في الولايات المتحدة الامريكية لبدء مفاوضات معها واصفاً هذه المشكلة بأنها مشكلة يعاني منها المجتمع الدولي برمته في التعامل مع واشنطن.
وأكّد وزير الخارجية الايراني علي إمكانية بدء منحي ونموذج جديد يختلف عن السابق لكنّه عزا عدم إمكانية تحقيق ذلك الي سلوك حكومة ترامب التي أثبتت إستحالة تطبيق مثل هذا الأمر.
وأعرب ظريف عن إعتقاده بأنّ الحاجة اليوم تتمثل في وجود نزعة ورؤية جديدة لا في حكومة ذات نزعة جديدة، مشدداً علي عزم ايران علي الإنتظار حتي إنتهاء الولاية الرئاسية الحالية للبيت الابيض وقال: إنّ هذا التغيير قد يؤدي الي انتهاج واشنطن نزعة جديدة.
ورداً علي سؤال لمراسل موقع يو اس تودي حول إمكانية خوض ايران مفاوضات مع واشنطن إذا تغيّرت الحكومة الحالية للبيت الابيض قال ظريف: نعم ولكن شريطة أن تغيّر هذه الحكومة الجديدة نهجها وسلوكها.
واعتبرت هذه الصحيفة الامريكية تصريحات ظريف، دلالة علي إستعداد طهران للتواصل مع الولايات المتحدة والتفاوض معها حول إتفاق جديد شريطة وجود «أرضية تفاوضية مثمرة».
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التفاوض مع الولايات المتحدة رهنٌ بانتهاج هذا البلد نزعة جديدة

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