سنتابع الهجوم السايبري علي البني التحتية لدي الاوساط الدولية

وجاءت تصريحات جهرمي هذه بعد ما اعلن رئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات 'حميد فتاحي' عن احباط هجمات الكيان الصهيوني العشوائية علي البني التحتية للاتصلات في ايران.

وفي السياق نفسه اضاف جهرمي في تغريدته ان الكيان الذي له تاريخ طويل في اللجوء الي الهجمات السايبرية بما فيها استخدام فيروس استاكس نت حاول من جديد ضرب البني التحتية للاتصالات في ايران إلا إن فرقا فنية و من خلال تحليها بالوعي و اليقظة احبطت هذه المحاولات.

وشدد بالقول اننا سنتابع هذا العمل العدائي لدي الاوساط الدولية.

يذكر انه كانت هناك هجمات سايبرية قد خططت لها في السابق باستخدام فيروس استاكس نت التجسسي والمدمر لتعطيل المنشآت النووية الايرانية.

انتهي**1110** 1718

