تيار الوفاء:

الحكم الصادر ضدّ الشيخ علي سلمان مسمار جديد في نعش العصابة الخليفيّة

طهران /5 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - أدان تيار الوفاء الإسلامي البحريني الحكم الجائر بحقّ الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بالسجن المؤبد، معتبرًا أنّه جاء «كإجراء انتقامي بغيض لا يستند إلي أبسط قواعد العدالة، وبسبب رفض رفع الراية البيضاء أمام عنجهية السلطة الخليفية وإرهابها».

وأشار التيار في بيان إلي أنّ الحكم صدر تحت غطاء تآمر وصمت غربي مريب، من قبل الإدارة الأمريكيّة التي كانت ترعي المبادرة القطرية بمشاركتها مع النظام وبعلمهم المباشر، حيث صدر الحكم علي الشيخ علي سلمان بسببها تحت تهمة التخابر مع قطر.
واعتبر التيار أنّ الحكم الجائر صدر بشكل انتقامي من نظام «عنصري بغيض ومحاكم فاقدة للشرعية وأبسط معايير العدالة»، وأعرب عن تضامنه مع الشيخ علي سلمان وبقية الرموز والقادة في سجون «العصابة الخليفية».
وأكد التيار أنّ هذا الحكم هو مسمار جديد في نعش «العصابة الحاكمة، وسيوحّد أبناء الشعب في طريق الحكم الخليفي البغيض في مزابل التاريخ الأسود».
المصدر : منامة بوست
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تيار الوفاء الإسلامي البحريني

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الحكم الصادر ضدّ الشيخ علي سلمان مسمار جديد في نعش العصابة الخليفيّة

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