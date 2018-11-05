الرئيس غني تفاوض مع امريكا لاستبعاد جابهار من الحظر

وفي البيان الصادر عن مكتب رئيس الجمهورية الافغانية اليوم الاثنين، إن هذا الموضوع أثير خلال زيارة ' أليس ويلز' نائبة وزير الخارجية الأمريكية لكابول ولقائها الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني يوم أمس الاحد.

سبق أن تحدثت الرئاسة الأفغانية مع الأميركيين حول كيفية إخراج ميناء جابهار من الحظر واستمرار وصول أفغانستان إلي هذا الميناء الحر في إيران، وهذه النقطة مذكورة أيضاً في الإعلان الرئاسي اليوم.

وتتوقع أفغانستان أن تستبعد الولايات المتحدة ميناء جابهار من الحظر المفروض ضد إيران لاستخدامه الاقتصادي و من أجل الاستفادة من هذا المعبر لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

يذكر إن الهند التي تعتبر من حلفاء اميركا في جنوب آسيا ومن الجهات المانحة لأفغانستان، كانت قد استثمرت في ميناء جابهار، وذلك لاستثمار المزايا الاقتصادية للميناء وايضا دعم الازدهار الاقتصادي في أفغانستان، والذي يعد أهم شرط أساسي لتحقيق السلام في افغانستان، و إن العمل العدائي للولايات المتحدة مع الشعب الإيراني في مجال العقوبات يمكن أن يضر أيضا بالهند وأفغانستان.

انتهي** 2344

