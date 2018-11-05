الرئيس الايراني:

زعماء 4 دول كبري توسطوا كي ألتقي بالرئيس الأمريكي

طهران/5تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال رئيس الجمهورية حسن روحاني اليوم الإثنين: خلال تواجدي في نيويورك جاءني 4 زعماء لدول كبري حاولوا التوسط لكي ألتقي بالرئيس الامريكي مؤكداً علي أنّ ايران ليست لديها مشكلة في التحدث مع طرف آخر شريطة أن يكون ملتزماً بوعوده وعارفاً بقيمتها.

وخلال مشاركته في إجتماع لمساعدي ومدراء وزارة الإقتصاد والشؤون المالية خاطب روحاني الأمريكيين قائلاً: قوموا بالعمل بالتزاماتكم ثم سنتحدث اليكم فليس لدينا مشكلة في التحدث الي الآخرين مشدداً علي أنّ الجهة المقابلة لنا لو كانت مثمنة لأقوالها و عاملة بوعودها ومعاهداتها فسوف لن تجد إمتناعاً منا عن التحدّث اليها.
وصرّح رئيس الجمهورية بأنّ الولايات المتحدة ولحسن الحظ باتت تزداد عزلة بسبب ما إرتكبته من مخالفات، داعياً الي إحصاء عدد الدول المسايرة لهذا النهج الامريكي وعدد الدول المعارضة له.
ولفت روحاني الي النجاح الذي حققته ايران في الشأن القانوني والسياسي واستقطاب الرأي العام معرباً عن أهمية المقاومة التي أبداها الإتحاد الاوروبي أمام واشنطن وأمام إلحاحها علي مواقفها.
وتابع الرئيس الايراني قائلاً: إنّ البعض يعتقد بأننا خضنا مفاوضات بشأن الإتفاق النووي و توصلنا الي نتيجة كانت بالنسبة لنا تسجيلاً لنجاح كبير لكنّ الأمريكيين أفسدوا علينا هذا النجاح، موضحاً بأنّ هذا الرؤية هي رؤية خاطئة لأنّ البلاد مازالت تحتفظ بهذا النصر السياسي وتحظي بدعم جميع دول العالم سوي القليل منها.
ودعا روحاني الإعلام الي بث النجاح الايراني بأعلي صوت وبأفضل صورة، مشيراً الي الإقبال الواسع النطاق الذي صدر عن الرأي العام العالمي حيال إستماعه الكلمات التي ألقاها المسؤولون الايرانيون في منظمة الامم المتحدة هذا العام.
كما دعا الرئيس الايراني الي مقارنة هذا الإقبال بالاقبال الذي حظي به كلام المسؤولين الامريكيين الذي لم يجد آذاناً صاغية حتي في اجتماع مجلس الأمن الذي تحوّل بحد ذاته الي مجموعة دول داعمة للإتفاق النووي.
و إعتبر روحاني وزارة الاقتصاد رأس حربة في المواجهة الدائرة بين البلاد والولايات المتحدة والصادة لمؤامرات الأخيرة.
كما شكر الرئيس روحاني فئات الشعب الايراني بمناسبة المشاركة الحاشدة في مسيرات واحتفالات الرابع من نوفمبر - اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار - وقال: إنّ هذه المشاركة العظيمة بيّنت إستعداد و وحدة وانسجام ومقاومة وصمود الشعب أمام الأعداء.
كما وصف روحاني هذه المشاركة الشعبية الهائلة بأنها شطبٌ علي الخطط والمؤمرات الأمريكية الجديدة وتبديد لها.
هذا وشكر روحاني زوار الأربعين، مشيداً بالأمن والنظم اللذَين شهدتهما هذه المراسم ومقدماً التعازي بمناسبة ذكري رحيل النبي الأعظم محمد (ص) وذكري استشهاد الإمام حسن المجتبي والإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام.
وأكّد روحاني في كلمته علي المسؤوليات الهامة التي تقع علي عاتق وزارة الإقتصاد والشؤون المالية ومدرائها في ظل الظروف الراهنة.
يتبع** ع ج** 1837



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زعماء 4 دول كبري توسطوا كي ألتقي بالرئيس الأمريكي

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