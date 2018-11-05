أستاذ جامعي امريكي: بومبيو يتوسل للحوار مع إيران

نيويورك/ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال مدير 'برنامج إدارة الحرب' في كلية الدراسات المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز ، إن التصريحات المعادية لوزير الخارجية الأمريكي ضد طهران، تنم في داخلها عن التوسل لإجراء الحوار لان الحظر لم يؤثر علي الاقتصاد الإيراني، كما أراد البيت الأبيض.

وقال 'دانيال سيرور في مقابلة مع ارنا اليوم الاثنين : في ضوء الاعفاءات النفطية لايران، يمكن لطهران ان تستمر لبعض الوقت في تصدير نفطها الي عدد من الدول.
وأضاف أنه علي الرغم من أنه لا يمكن اعتبار الحظر غير مؤثر، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت إيران قادرة علي إدارة هذا الحظر وتأثيره؟ إنطباعي هو أن إيران ستفعل ذلك عاجلاً أم آجلاً ، لأن العقوبات ستنهار مع مرور الوقت وستكون هناك طرق أكثر فاعلية لتجاوزها.
واشار الأستاذ في الجامعة الأمريكية، إلي أحدث مقال لوزير الخارجية الأمريكي، تحت عنوان ' مواجهة إيران' المنشور علي موقع ' فارن افرز' ، وأضاف: مايك بومبيو يتوسل للتفاوض مع إيران. المحتوي الرئيسي لهذه المقالة هذه النقطة. هذه المقالة تنم عن العدائية، لكنها تكرر هذه النقطة بضرورة التفاوض مع إيران.
واشار إلي أنهم يدركون جيدا أن الحظر يعبئ الناس وراء الحكومة، وقال: لذلك، في رأيي، أنهم يسعون إلي التفاوض، وليس تغيير النظام الإيراني. إنهم يعرفون أن التمرد والثورة ليس بالطريق السالك ، لذلك فهم يسعون للتفاوض.
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أستاذ جامعي امريكي: بومبيو يتوسل للحوار مع إيران

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