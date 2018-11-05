برلماني ايراني: علي الخارجية ان ترد بحزم علي هولندا و الدنمارك

وجاء طلب سليمي في الاجتماع المفتوح للمجلس اليوم الاثنين في اشارة منه الي الاحداث الاخيرة في هولندا و الدنمارك ضد ايران واضاف ان هاتين الدولتين لم تحترما المبادئ الدبلوماسية.

وفيما نوه الي استدعاء سفيري ايران في هولندا و الدنمارك قال: علينا ألا نكتفي باستدعاء السفيرين الهولندي والدنماركي الي وزارة الخارجية.

وفي جانب اخر من تصريحاته قال ان اوروبا كانت تنوي فتح قناة مالية في مهلة انتهت امس الاحد إلا انها ارجأت ذلك حتي الشتاء المقبل لذلك علي اوروبا ان تقوم بتنفيذ وعودها علي وجه السرعة لان المماطلة في هذا المجال تلقي بظلال من الشك علي موقفها.

يذكر ان هولندا و الدنمارك زعمتا موخرا ان عددا من الدبلوماسيين الايرانيين في اراضيهما كانوا ينوون القيام باغتيال معارضين للجمهورية الاسلامية و من هذا المنطلق قامت الدنمارك بالقاء القبض علي دبلوماسي ايراني و استدعاء السفير الايراني لديها.

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