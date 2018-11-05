توظیف الدفاع المدنی فی المنظمات غیر العسكریة

واضاف العمید صالحی الیوم الاثنین خلال الملتقي الوطنی السابع للدفاع المدنی فی طهران ان الدفاع المدنی لدیه دلالات وخصائص یسهل تطبیقها مشیرا الي اهمیته فی زیادة قوة الردع وتقلیل الخسائر واستمراریة النشاطات الضروریة والارتقاء بمستوي الاستقرار القومی و ادارة الازمات فی مواجهة الكوارث موكدا علي ضرورة التثقیف والاهتمام به .

وصرح صالحی انه یجب علي المنظمات غیر العسكریة التعرف علي اهمیة الدفاع المدنی والاخذ بنظر الاعتبار القضایا الامنیة الوطنیة.

وبین انه یجب علي المسؤولین فی الحكومة الاهتمام بموضوع الدفاع المدنی ویجب ان یكون تیارا منظما فی المجتمع فكما اصبحت الیوم ثقافة القیادة السلیمة والصحة ساریة فی المجتمع فمن الممكن وبارادة قویة التثقیف فی مجال الدفاع المدنی.

واشار صالحی الي استخدام الدفاع المدنی فی حرب حزب الله مع الكیان الصهیونی (33 یوما) وقال خلال الحرب استطاع حزب الله عن طریق الدفاع المدنی وخلال 33 یوما ان یستنزف قوات العدو و كذلك شهدنا ذلك فی حرب الكیان الصهیونی ضد الشعب الفلسطینی (22 یوما).

انتهي **م م** 1837

