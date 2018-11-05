ضبط 650 كيلوغراما من المخدرات في محافظة لرستان

خرم اباد/5 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال رئيس محكمة مدينة دلفان التابعة لمحافظة لرستان(غرب) 'علي اصغر بيرانوند' انه تم ضبط 650 كيلوغراما من المخدرات خلال عمليات قامت بها القوي الامنية في المدينة.

واضاف بيرانوند اليوم الاثنين انه بعد انجاز عملية رصد واجراءات استخبارية تم التعرف علي نية المهربين لنقل شحنة من المخدرات من جنوب المحافظة فوضعت الخطط اللازمة للقبض عليهم وخلال عمليات قامت بها قوات الامن تم ضبط 650 كيلوغراما من المخدرات والقبض علي احد المهربين .
وافادت ارنا ان قوي الامن في مدينة دلفان وخلال عمليتين جرتا الاسبوع الماضي ضبطت 700 كيلوغرام من المخدرات .
وخلال الستة اشهر الماضية وخلال عمليات قامت بها القوي الامنية في محافظة لرستان تم ضبط 1500 كيلو غرام من الافيون و 110 كيلوغرامات من الهيروئين و 5500 نبتة ماريجوانا و 100 كيلوغرام من مختلف المخدرات الاخري والقاء القبض علي 40 مهربا وتفكيك 25 عصابة لتهريب المخدرات.
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ضبط 650 كيلوغراما من المخدرات في محافظة لرستان

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