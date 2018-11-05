إيران ستحبط الحظر باستقطاب رؤوس الأموال من أوروبا

واضاف 'وانغ جين' اليوم الاثنين في تصريح لموقع 'يي سي' الصيني، ان ايران قوية اقتصاديا، ورغم انها تواجه الآن صعوبات، فانها تكافح من اجل حلها .

وبخصوص فرض الحظر الاحادي من قبل واشنطن علي إيران ، قال إن هدف اميركا هو زيادة الضغوط الاقتصادية لعزل إيران وإركاعها ، لكن إيران ستقيم علاقات تجارية واقتصادية أكثر مع أوروبا في الوقت ذاته.

وأضاف وانغ: من المتوقع أن تواصل إيران جذب المزيد من المستثمرين ورأس المال من أوروبا وروسيا ومناطق آسيوية أخري.

رئيس الامريكي دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاق النووي مع ايران في 8 مايو الماضي واعادة فرض الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

المسؤولون الاوروبيون اعربوا في بيان عن اسفهم من انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) مؤكدين ان الاتفاق النووي يحظي باهمية بالغة ويحظي بتأييد جميع اعضاء مجلس الامن كما جاء في القرار 2231 الدولي وهو حيوي لامن اوروبا والمنطقة والعالم برمته.

انتهي** 2344

