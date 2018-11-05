علماء البحرين: النظام فقد شرعيته.. وهوي إلي الهلاك

وشهدت البحرين تظاهرات واحتجاجات غاضبة تنديدا بالحكم الذي جاء بعد إلغاء حكم سابق ببراءة الشيخ سلمان واثنين آخرين في التهمة المعروفة بالاتصالات القطرية.

وأكد علماء البحرين في البيان بأن “النظام في البحرين قد حكم علي نفسه بالفراق المؤبد عن الشعب” بعد صدور حكم السجن المؤبد.

وأضاف البيان “إن النظام الديكتاتوري (..) قرر أن يهوي حتي النهاية في النفق المظلم الذي لن يؤدي إلا إلي نهايته وهلاكه”، مؤكدا بأن “الأمريكان والبريطانيين والصهاينة” لن ينفعوا النظام في البحرين.

وأكد بيان العلماء بأن أحكام القضاء الخليفي “زائفة”، وأنها لن تؤثر “ولا ذرة في إرادة الشعب وثباته علي مطالبه المشروعة”.

المصدر : البحرين اليوم

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