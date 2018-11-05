تعليقا علي سجن الشيخ سلمان بالمؤبد..

علماء البحرين: النظام فقد شرعيته.. وهوي إلي الهلاك

طهران /5 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - ندد علماء البحرين بحكم السجن المؤبد الذي أصدرته محكمة خليفية يوم الأحد ٤ نوفمبر ٢٠١٨م بحق الشيخ علي سلمان، وقالوا في بيان بأن النظام الخليفي “فقد الشرعية وباء بالفشل في جميع مساعيه لتركيع الشعب والضغط علي قياداته للاستسلام”.

وشهدت البحرين تظاهرات واحتجاجات غاضبة تنديدا بالحكم الذي جاء بعد إلغاء حكم سابق ببراءة الشيخ سلمان واثنين آخرين في التهمة المعروفة بالاتصالات القطرية.
وأكد علماء البحرين في البيان بأن “النظام في البحرين قد حكم علي نفسه بالفراق المؤبد عن الشعب” بعد صدور حكم السجن المؤبد.
وأضاف البيان “إن النظام الديكتاتوري (..) قرر أن يهوي حتي النهاية في النفق المظلم الذي لن يؤدي إلا إلي نهايته وهلاكه”، مؤكدا بأن “الأمريكان والبريطانيين والصهاينة” لن ينفعوا النظام في البحرين.
وأكد بيان العلماء بأن أحكام القضاء الخليفي “زائفة”، وأنها لن تؤثر “ولا ذرة في إرادة الشعب وثباته علي مطالبه المشروعة”.
المصدر : البحرين اليوم
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علماء البحرين: النظام فقد شرعيته.. وهوي إلي الهلاك

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