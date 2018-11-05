الباحث فؤاد إبراهيم:

حكم السجن المؤبد بحق الشيخ سلمان جاء بأوامر سعودية

طهران /5 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - قال المعارض والباحث السياسي السعودي فؤاد إبراهيم بأن الحكم الصادر يوم الأحد ٤ نوفمبر ٢٠١٨م بالسجن المؤبد بحق الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق (المغلقة)، جاء بأمر من السعودية بعد زيارة قام بها الحاكم الخليفي حمد عيسي للرياض عشية إصدار الحكم والتقي خلالها الملك السعودي سلمان.

ووضع إبراهيم جملة من الدلالات علي تلقي هذه الأوامر من السعودية، ومنها أن المنطقة تسير “نحو أقصي التشدد” وأن لا انفراجات بانتظارها. كما أن الحكم – الذي استند علي تهم تتعلق باتصالات تلقاها الشيخ سلمان مع القطريين في العام ٢٠١١م بتوسط سعودي وأمريكي لمعالجة الأحداث المضطربة آنذاك – يشير بحسب إبراهيم إلي أن الأزمة مع دولة قطر خارج إطار “الحلحلة”، وهو ما قد ينسحب في العلاقات والتواصل مع تركيا أيضا.
وأوضح إبراهيم بأن الملك السعودي “هو من يتصدر المشهد، وهو من يقود السياسة السعودية المتطرفة حاليا، بعد أن أصبح ابنه المنشار (محمد بن سلمان) في عين العاصفة”.
ووصف إبراهيم لقاء الملك السعودي بحمد عيسي أمس بأنه “لقاء السيد والعبد”، وخاطب إبراهيم وزير الخارجية الخليفي خالد أحمد الذي وصف اللقاء بأنه “لقاء الموقف الواحد والقلب الواحد”، وقال “حمدك لا موقف ولا قلب، بل ملحق لدي سلمان، وأنتم جميعا ملاحق عند ترامب” بحسب تعبير إبراهيم.
المصدر : البحرين اليوم
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المعارض والباحث السياسي السعودي فؤاد إبراهيم

الشيخ علي سلمان

أمين عام جمعية الوفاق

البحرين

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حكم السجن المؤبد بحق الشيخ سلمان جاء بأوامر سعودية

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