حكم السجن المؤبد بحق الشيخ سلمان جاء بأوامر سعودية

ووضع إبراهيم جملة من الدلالات علي تلقي هذه الأوامر من السعودية، ومنها أن المنطقة تسير “نحو أقصي التشدد” وأن لا انفراجات بانتظارها. كما أن الحكم – الذي استند علي تهم تتعلق باتصالات تلقاها الشيخ سلمان مع القطريين في العام ٢٠١١م بتوسط سعودي وأمريكي لمعالجة الأحداث المضطربة آنذاك – يشير بحسب إبراهيم إلي أن الأزمة مع دولة قطر خارج إطار “الحلحلة”، وهو ما قد ينسحب في العلاقات والتواصل مع تركيا أيضا.

وأوضح إبراهيم بأن الملك السعودي “هو من يتصدر المشهد، وهو من يقود السياسة السعودية المتطرفة حاليا، بعد أن أصبح ابنه المنشار (محمد بن سلمان) في عين العاصفة”.

ووصف إبراهيم لقاء الملك السعودي بحمد عيسي أمس بأنه “لقاء السيد والعبد”، وخاطب إبراهيم وزير الخارجية الخليفي خالد أحمد الذي وصف اللقاء بأنه “لقاء الموقف الواحد والقلب الواحد”، وقال “حمدك لا موقف ولا قلب، بل ملحق لدي سلمان، وأنتم جميعا ملاحق عند ترامب” بحسب تعبير إبراهيم.

المصدر : البحرين اليوم

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