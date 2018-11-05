وزير الطرق: تم إعداد الخطط الأولية لبناء جسر بين شلمجة والعراق

واضاف محمد اسلامي في مقابلة مع مراسل ارنا، إنه لبناء هذا الجسر علي نهر اروند، جري اجراء مشاورات مع الحكومة العراقية، وبانه سيزور مدينة خرمشهر، في اقرب وقت لتقييم انجاز هذا المشروع.

وصرح وزير الطرق وبناء المدن حول تكلفة هذا المشروع، إن إيران والعراق سيتعاوننان لانشاء هذا الجسر من أجل تسهيل تدفق الناس عند هذه النقطة الحدودية.

و تم إطلاق الخطة الأولية لبناء جسر شلمجة - العراق بطول 700 متر علي نهر اروند لأول مرة في عام 2014 ، و ذلك لتعزيز حركة مرور المركبات والقطارات بين البلدين في المنطقة أكثر من أي وقت مضي.

منطقة شلمجة الحدودية تقع غرب مدينة خرمشهر وهي أقرب منطقة حدودية الي مدينة البصرة جنوب العراق، ويتوقع ان يستغرق بناء هذا الجسر 20 شهرا .

انتهي** 2344

