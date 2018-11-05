المؤتمر العام للأحزاب العربية يدين الحكم الجائر الصادر بحق الشيخ علي سلمان

وقال المؤتمر في بيانه إن هذا الحكم السياسي لا يستند إلي أي مسوغات قانونية بل يأتي في سياق الإجراءات التعسفية التي تتخذها سلطات البحرين القمعية بحق القيادات السياسية المعارضة، والتي ما زالت متمسكة بمطالبها بالتغيير الديموقراطي للنظام المستند علي مبادئ المشاركة والعدالة وحرية النشاط السياسي وإلغاء كل سياسات التمييز العنصري التي تمارسها الطغمة الحاكمة بحق شعب البحرين الأبي والمتمسك بحراكه السلمي منذ ثمانية أعوام رغم القمع والقتل والسجن وإسقاط الجنسية والمس بالرموز الدينية والوطنية.

وأضاف “إننا في الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية إذ نعلن عن استنكارنا لهذا الحكم الظالم بحق قامة وطنية باسقة وأحد أبرز القيادات المعارضة، فإننا نعلن عن وقوفنا إلي جانب سماحة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق وعضو الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، ونطالب النظام بالتراجع عن هذا القرار السياسي القاضي بإنزال حكم المؤبد بحق سماحة الشيخ الجليل، كما نطالب الهيئات الدولية ولجان حقوق الإنسان والمرجعيات الأممية بممارسة كل أشكال الضغط علي النظام لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البحرين”.

كما توجه إلي جميع الأحزاب والمؤتمرات لإطلاق حملة تضامنية واسعة لنصرة أبناء البحرين المناضلين لمساعدتهم علي تحقيق مطالبهم المحقة ورفع كل أشكال القمع والجور التي يمارسها النظام ودرع الجزيرة التي تقوده المملكة العربية السعودية بحقهم.

المصدر : اللؤلؤة

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