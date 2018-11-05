خلال اللقاء مع سفراء اوروبا؛

مساعد وزير الخارجية : ايران علي اتم الاستعداد لمكافحة الارهاب

طهران / 5 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد مساعد وزير الخارجية، مدير عام شؤون اوروبا في الخارجية الايرانية استعداد ايران التام لمكافحة الارهاب.

وافاد القسم القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية 'بهرام قاسمي' اعلن انه علي خلفية الهجوم الارهابي في مدينة اهواز (جنوب غرب)، واحتجاج ايران الشديد علي الدانمارك والسويد والنرويج وهولندا، ونظرا للتهم الموجهة ضد الجمهورية الاسلامية في فرنسا والدنمارك والتي تمت من خلال سيناريو غاشمة وبالتواطؤ مع الكيان الصهيوني، فقد دعي مساعد وزير الخارجية، المدير العام لشؤون اوروبا في الخارجية الايرانية كلا من سفراء النرويج والسويد والقائم باعمال السفارة الدنماركية في طهران الي مقر الخارجية.
وبحسب التقرير نفسه، اكد مساعد وزير الخارجية خلال هذا اللقاء علي مواقف طهران قبال حادث اهواز الارهابي؛ مفندا اتهامات الكيان الصهيوني؛ ومنوها بمسؤولية هذه الدول (الاوروبية) في مواجهة الارهاب وعدم امكانية القبول بإيلائها العناصر التي تولت المسؤولية رسميا في هجوم اهواز الارهابي.
واشار قاسمي في هذا الخصوص، الي انه جري خلال هذه اللقاءات الاعلان عن استعداد ايران للتعاون الشامل والوسيع بما في ذلك المجالات الامنية مع الدول المشار اليها واجراء تحقيقات مشتركة للكشف عن الحقائق.
واضاف : كما جري قبل ذلك، في لقاء التعارف للسفير الهولندي مع مساعد الشؤون السياسية في وزارة الخارجية، والمحادثات الهاتفية خلال اليومين الاخيرين بين وزير الخارجية الايراني مع كل من نظرائه الالماني والفرنسي والنرويجي والسويدي والدنماركي، جري التاكيد علي الرغبة في التعاون المشترك للكشف عن المتورطين في الارهاب الذين يتخذون من اوروبا مأوي لهم.
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مساعد وزير الخارجية : ايران علي اتم الاستعداد لمكافحة الارهاب

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