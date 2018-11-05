زعيم حركة أمة الاسلام : أمريكا علي اعتاب فقدان هيمنتها في العالم

واشار فرخان اليوم الاحد في كلمة له خلال احتفال بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي (4 نوفمبر 1978) أقيم بجامعة طهران، اشار الي أن الشعب الإيراني سيفوز قطعا في صموده امام غطرسة امريكا لأن عون الله حليفه.

وتوجه بالخطاب الي ابناء الشعب الايراني، قائلا ان 'الله لا يحملكم مسؤولية دون أن يدعمكم، لذلك فإن أمريكا تضيق الخناق علي الجمهورية الاسلامية لتحقق مآربها، فلو أظهرتم القدرة والاستقامة أمام الضغوطات الأمريكيية فلا شك أن النجاح سيرافقكم وسوف ينال أبناؤكم المكافأة الأكبر'.

وأشار الناشط الأمريكي إلي زيارته للجمهورية الاسلامية الايرانية قادما من أمريكا 'البلد الذي يريد رئيسه فرض أصعب العقوبات ضد طهران'؛ مؤكدا 'ان ذلك لا يثير استغرابنا لاننا نسمي الولايات المتحدة الشيطان'.

واردف زعيم حركة أمة الاسلام في اميركا : إذا كنتم تؤمنون بثورة قادها الإمام الخميني (ره) أو تعتقدون أنها مصباح هداية البشرية كما نعتقد نحن أيضا، فتأكدوا أن الله لن يسمح بفرض ضغط لا يمكنكم احتماله'.

انتهي**ح ح/ ح ع**

