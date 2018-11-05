تعدیل قانون الجنسیة فی اجتماع مجلس الوزراء

الاولاد من ام ایرانیة واب اجنبی یحصلون علی الجنسیة الایرانیة

طهران/ 4 تشرین الثانی/ نوفمبر- اقر اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئیس حسن روحانی الیوم الاحد لائحة تعدیل قانون الجنسیة یسمح بموجبها للاولاد من ام ایرانیة واب اجنبی الحصول علي الجنسیة الایرانیة.

ووفقا لهذه اللائحة فان الابناء من ام ایرانیة واب اجنبی یتمكنون من الحصول علي الجنسیة الایرانیة قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة فیما اذا تقدمت الام بطلب لذلك ویمكنهم ان یتقدموا بالحصول علیها بنفسهم بعد بلوغهم هذه السن.
انتهي**س.ر



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الاولاد من ام ایرانیة واب اجنبی یحصلون علی الجنسیة الایرانیة

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