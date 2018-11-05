الاولاد من ام ایرانیة واب اجنبی یحصلون علی الجنسیة الایرانیة

ووفقا لهذه اللائحة فان الابناء من ام ایرانیة واب اجنبی یتمكنون من الحصول علي الجنسیة الایرانیة قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة فیما اذا تقدمت الام بطلب لذلك ویمكنهم ان یتقدموا بالحصول علیها بنفسهم بعد بلوغهم هذه السن.

انتهي**س.ر

