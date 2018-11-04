ذهبية وفضيتان.. حصاد المنتخب الإيراني لتسلع الصخور

وخلال هذه المنافسات التي بدأت منذ الخميس (1 تشرين الثاني/نوفمبر) في الصين بحضور ممثلين عن 15 دولة آسيوية، تمكن ثلاثة من أعضاء المنتخب الإيراني لتسلق الصخور من الحيازة علي ذهبية وفضيتين في مادة 'السرعة' للفتيات والفتيان.

وخطفت الفتاة الإيرانية 'محيا دارابيان' في فئة A لليافعات الميدالية الذهبية لهذه البطولة بعد أن تغلبت علي منافستها الصينية فيما وقفت متسلقات من الصين والهند في المركزين الثالث والرابع علي التوالي.

كما حاز الرياضي الإيراني 'بوريا كريم بور' في فئة A لليافعين علي الميدالية الفضية، فيما حاز رياضيان من الهند والصين علي المركزين الثالث والرابع لهذه المنافسات.

وحاز الرياضي الإيراني 'ميلاد عليبور' في مادة 'السرعة' لليافعين علي الميدالية الفضية ليتقاسم المركز الثاني لهذه المنافسات مع رياضي كوري، بينما حاز رياضي اندونيسي علي المركز الأول.

وقد شارك في هذه البطولة متسلقو صخور من إيران والصين واليابان وكوريا وإندونيسيا وسنغافورة والهند وهونغ كونغ وكازاخستان وماليزيا وباكستان وتايلاند وتايوان وقيرغيزستان وكمبوديا.

إنتهي**أ م د**س.ر

