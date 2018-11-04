ايران تدين الحكم بالسجن المؤبد علي الشيخ علي سلمان

طهران/ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر-ادان الناطق باسم الخارجية الايرانية الحكم بالسجن المؤبد ضد الشيخ علي سلمان امين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية واثنين من النواب السابقين في البحرين.

واشار بهرام قاسمي الي نهج الشيخ علي سلمان السلمي ومواقفه البعيدة عن العنف قائلا ان هذا الحكم لم يبق ادني شك لدي الراي العام والمجتمع الدولي من ان الحكومة البحرينية لاتفكر باصلاح الوضع بل يؤكد عزمها علي القمع وتأزيم الوضع.
واوضح قاسمي ان السلطات البحرينية وبدلا من ان تعتمد علي الحكومات الاخري وتنفق مبالغ طائلة لشراء الامن من الاخرين عليها ان تتخلي عن النهج البوليسي في تسوية الازمة التي افتعلتها بنفسها وتطلق حوارا جادا مع المعارضين والمنتقدين وتعمل علي تلبية مطالب الشعب وتضع حدا لسلوكها غير الانساني في اصدار الاحكام الظالمة وفرض القيود علي الشعب.
وقد اصدرت محاكم النظام البحريني اليوم الاحد حكما بالسجن المؤبد علي أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.
وكانت المحاكم البحرينيّة قد أصدرت حكمًا بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2018 يقضي ببراءة الشيخ علي سلمان ومعه القياديّان الشيخ حسن سلطان والنائب السابق علي الأسود من تهمة القيام بأعمال عدائيّة داخل البحرين، وقبول مبالغ ماليّة من دولة أجنبيّة، في إشارة إلي قطر، مقابل إمدادها بأسرار عسكريّة ومعلومات تتعلّق بالأوضاع الداخليّة في البلاد، لكن النيابة العامة طعنت في حكم البراءة، وكان من المقرر أن تصدر محاكم الاستئناف اليوم الاحد بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر الحكم في الطعن.
واليوم الغت محاكم آل خليفة حكم البراءة واصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان .
وكان زعيم المعارضة الشيعية قد أوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام لإدانته بتهمة 'التحريض' علي 'بغض طائفة من الناس' و'إهانة' وزارة الداخلية.
وصّعد النظام البحريني من وتيرة الاعتقالات مع الاقتراب من موعد الانتخابات التشريعية المقررة 24 تشرين الثاني/نوفمبر، في الوقت الذي أعلنت فيه القوي الثورية والسياسية المعارضة من بينها جمعية الوفاق.
انتهي**س.ر



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ايران تدين الحكم بالسجن المؤبد علي الشيخ علي سلمان

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