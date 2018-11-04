تألق طلاب جامعة شريف الصناعية في أولمبياد خوارزمي العالمي

واستضافت جامعة 'اورنغج' الأوزبكية هذه الاولمبياد بمشاركة وفود من 20 دولة و 40 جامعة.

وكان الاولمبياد قد انطلق في 27 تشرين الأول (اكتوبر) واستمر حتي الأول من تشرين الثاني (نوفمبر).

انتهي**ح ح**س.ر

