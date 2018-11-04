تألق طلاب جامعة شريف الصناعية في أولمبياد خوارزمي العالمي

طهران/4 تشرين الثاني/نوفمبر/ إرنا – حاز طلاب جامعة 'شريف' الصناعية ميدالية ذهبية واخري فضية في أولمبياد خوارزمي العالمي للطلاب بنسخته الأولي في أوزبكستان.
واستضافت جامعة 'اورنغج' الأوزبكية هذه الاولمبياد بمشاركة وفود من 20 دولة و 40 جامعة. وكان الاولمبياد قد انطلق في 27 تشرين الأول (اكتوبر) واستمر حتي الأول من تشرين الثاني (نوفمبر).انتهي**ح ح**س.ر
علمي آموزشي
اوزبكستان
طلاب جامعة شريف
المبياد
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