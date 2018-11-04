السفير الصيني في إيران: بكين ستواصل تعاونها مع طهران

طهران/4 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - قال سفير جمهورية الصين الشعبية لدي طهران إن بكين تعارض سياسة التفرد الاميركي وستواصل تعاونها مع الجمهورية الإسلامية الايرانية نظرا لدورها الهام في الساحة الدولية.

وشدد السفير بانغ سين اليوم خلال لقائه المستشار الخاص لرئيس مجلس الشوري الإسلامي 'حسين أمير عبد اللهيان'، شدد علي أهمية الحفاظ علي العلاقات بين الصين وإيران بعد فرض المرحلة الجديدة من العقوبات الاميركية علي ايران مضيفا أنه يجب متابعة العلاقات الثنائية خاصة وان التعاون القائم بين البلدين يأتي في اطار القانون الدولي.
من جانبه اعتبر مدير عام الشؤون الدولية في مجلس الشوري الاسلامي، اعتبر مايتخذه ترامب من إجراءات ضد ايران بأنها اجراءات مكلفة وعديمة جدوي.
واوضح إن إيران ترحب بأية مبادرة لوقف الحرب في اليمن خاصة وان القصف الجوي علي اليمن قد ازداد مؤخرا من قبل النظام السعودي.
وشدد علي أن محاربة الإرهاب والتصدي لأسبابه يتطلب جهودا عالمية خاصة وان هذه الظاهرة باتت تخل بالتوازن الأمني والسلام والاستقرار في المنطقة.
انتهي**ح ح**س.ر



برچسب ها

سياسي

السفير الصيني

طهران

اليمن

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

السفير الصيني في إيران: بكين ستواصل تعاونها مع طهران

معظم المشاهدات

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

عشية ذكري 'اليوم الوطني لمكافحة الاستكبار العالمي'

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

الرابع من نوفمبر یمثل تحدیاً عمیقاً بین الشعب الایرانی والولایات المتحدة

القائد العام لحرس الثورة الاسلامیة:

الرابع من نوفمبر یمثل تحدیاً عمیقاً بین الشعب الایرانی والولایات المتحدة

ظریف یدعو دول `دی8` إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

ظریف یدعو دول 'دی8' إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و`ایران انترناشینال`؟

رئیس مركز الدراسات الاستراتیجیة فی رئاسة الجمهوریة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و'ایران انترناشینال'؟

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

أحدث الأخبار

الرئيس روحاني: اقامة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار مؤشر علي التفاف الشعب حول الثورة

الرئيس روحاني: اقامة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار مؤشر علي التفاف الشعب حول الثورة

ذهبية وفضيتان.. حصاد المنتخب الإيراني لتسلع الصخور

في إطار منافسات البطولة الآسيوية؛

ذهبية وفضيتان.. حصاد المنتخب الإيراني لتسلع الصخور

ايران تدين الحكم بالسجن المؤبد علي الشيخ علي سلمان

ايران تدين الحكم بالسجن المؤبد علي الشيخ علي سلمان

تألق طلاب جامعة شريف الصناعية في أولمبياد خوارزمي العالمي

تألق طلاب جامعة شريف الصناعية في أولمبياد خوارزمي العالمي

السفير الصيني في إيران: بكين ستواصل تعاونها مع طهران

السفير الصيني في إيران: بكين ستواصل تعاونها مع طهران

موضوعات مرتبط