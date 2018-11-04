السفير الصيني في إيران: بكين ستواصل تعاونها مع طهران

وشدد السفير بانغ سين اليوم خلال لقائه المستشار الخاص لرئيس مجلس الشوري الإسلامي 'حسين أمير عبد اللهيان'، شدد علي أهمية الحفاظ علي العلاقات بين الصين وإيران بعد فرض المرحلة الجديدة من العقوبات الاميركية علي ايران مضيفا أنه يجب متابعة العلاقات الثنائية خاصة وان التعاون القائم بين البلدين يأتي في اطار القانون الدولي.

من جانبه اعتبر مدير عام الشؤون الدولية في مجلس الشوري الاسلامي، اعتبر مايتخذه ترامب من إجراءات ضد ايران بأنها اجراءات مكلفة وعديمة جدوي.

واوضح إن إيران ترحب بأية مبادرة لوقف الحرب في اليمن خاصة وان القصف الجوي علي اليمن قد ازداد مؤخرا من قبل النظام السعودي.

وشدد علي أن محاربة الإرهاب والتصدي لأسبابه يتطلب جهودا عالمية خاصة وان هذه الظاهرة باتت تخل بالتوازن الأمني والسلام والاستقرار في المنطقة.

انتهي**ح ح**س.ر

