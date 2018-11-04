لويس فرخان: فرض الحظر علي إيران خطأ فادح

طهران/4 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – وصف الناشط المدني الاميركي زعيم حركة أمة الاسلام 'لويس فرخان' خلال لقائه الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام 'محسن رضايي' وصف الحظر الأمريكي ضد طهران بانه خطأ كبير ترتكبه واشنطن، مبينا أن عهد الأحادية الأمريكية قد ولي والرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' لن يتمكن حتي من مساعدة نفسه.

وقال فرخان الذي يزور إيران للمشاركة في مراسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، قال في اللقاء الذي حضره جمع من المسلمين الأمريكيين السود ، ان المسيحيين يعتقدون أن الشيطان كذاب وكل يوم يحصون أكاذيب ترامب والشيطان هو الوحيد الذي طبعت سجيته علي الكذب.
وأضاف زعيم حركة أمة الاسلام في أمريكا 'انتم اذكياء وقادرون علي ازاحة الانسان الكاذب عن طريقكم بسهولة'.
وشدد بالقول ان التزام ايران بعقائدها بات يؤرق الاميركان فهم يعملون صباح مساء حتي يخلقوا عدوا داخليا في إيران'.
وقال فرخان 'اعرف جيدا ماذا يخطط الاعداء ضد الشعب الايراني وارغب في الوقوف الي جانبكم لنوقف معا تلك المؤامراة '.
بدوره اكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام 'محسن رضايي' علي ضرورة اتحاد الدول الإسلامية، قائلا 'في حرب الغرب مع الاسلام ما من دولة اسلامية يمكنها ان تنتصر لوحدها وفي هذه المواجهة لابد ان يتحد جميع مسلمي العالم ليشكلوا نهضة ضد الهيمنة الغربية'.
وفي معرض إشارته إلي الظروف الصعبة التي يعيشها العالم الاسلامي ومعاناة المسلمين في ميانمار وسوريا واليمن والبحرين وافريقيا قال ان الايادي الشيطانية ترتكب المجازر بحق هؤلاء وان مايجري في نيجيريا يثبت ان المسلمين يتحملون اسوء حالات الظلم .
وتطرق رضائي الي العلاقة الوطيدة بين القيادة والشعب والالتفاف الشعبي حول محور الولاية وقال ان السيد ترامب يحاول ان يثير حربا نفسية وكل ذلك يعود الي خوفه من الاسلام وانتشاره.
ووصف يوم مقارعة الاستكبار العالمي بانه يوم اتحاد المسلمين في العالم مؤكدا 'نحن المسلمون في ايران واميركا كلنا معا وواقفين الي جانب بعضنا البعض'.
واوضح ان الثورة الاسلامية رفعت راية الاسلام عاليا والاولوية عندنا للاسلام ولابد ان تحذو جميع الدول الاسلامية حذو ايران في رفع راية الاسلام.
انتهي**ح ح**س.ر



برچسب ها

سياسي

فرخان

أمريكا

الحظر الإيراني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لويس فرخان: فرض الحظر علي إيران خطأ فادح

معظم المشاهدات

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

عشية ذكري 'اليوم الوطني لمكافحة الاستكبار العالمي'

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

الرابع من نوفمبر یمثل تحدیاً عمیقاً بین الشعب الایرانی والولایات المتحدة

القائد العام لحرس الثورة الاسلامیة:

الرابع من نوفمبر یمثل تحدیاً عمیقاً بین الشعب الایرانی والولایات المتحدة

ظریف یدعو دول `دی8` إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

ظریف یدعو دول 'دی8' إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و`ایران انترناشینال`؟

رئیس مركز الدراسات الاستراتیجیة فی رئاسة الجمهوریة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و'ایران انترناشینال'؟

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

أحدث الأخبار

الرئيس روحاني: اقامة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار مؤشر علي التفاف الشعب حول الثورة

الرئيس روحاني: اقامة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار مؤشر علي التفاف الشعب حول الثورة

ذهبية وفضيتان.. حصاد المنتخب الإيراني لتسلع الصخور

في إطار منافسات البطولة الآسيوية؛

ذهبية وفضيتان.. حصاد المنتخب الإيراني لتسلع الصخور

ايران تدين الحكم بالسجن المؤبد علي الشيخ علي سلمان

ايران تدين الحكم بالسجن المؤبد علي الشيخ علي سلمان

تألق طلاب جامعة شريف الصناعية في أولمبياد خوارزمي العالمي

تألق طلاب جامعة شريف الصناعية في أولمبياد خوارزمي العالمي

السفير الصيني في إيران: بكين ستواصل تعاونها مع طهران

السفير الصيني في إيران: بكين ستواصل تعاونها مع طهران

موضوعات مرتبط