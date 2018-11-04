لويس فرخان: فرض الحظر علي إيران خطأ فادح

وقال فرخان الذي يزور إيران للمشاركة في مراسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، قال في اللقاء الذي حضره جمع من المسلمين الأمريكيين السود ، ان المسيحيين يعتقدون أن الشيطان كذاب وكل يوم يحصون أكاذيب ترامب والشيطان هو الوحيد الذي طبعت سجيته علي الكذب.

وأضاف زعيم حركة أمة الاسلام في أمريكا 'انتم اذكياء وقادرون علي ازاحة الانسان الكاذب عن طريقكم بسهولة'.

وشدد بالقول ان التزام ايران بعقائدها بات يؤرق الاميركان فهم يعملون صباح مساء حتي يخلقوا عدوا داخليا في إيران'.

وقال فرخان 'اعرف جيدا ماذا يخطط الاعداء ضد الشعب الايراني وارغب في الوقوف الي جانبكم لنوقف معا تلك المؤامراة '.

بدوره اكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام 'محسن رضايي' علي ضرورة اتحاد الدول الإسلامية، قائلا 'في حرب الغرب مع الاسلام ما من دولة اسلامية يمكنها ان تنتصر لوحدها وفي هذه المواجهة لابد ان يتحد جميع مسلمي العالم ليشكلوا نهضة ضد الهيمنة الغربية'.

وفي معرض إشارته إلي الظروف الصعبة التي يعيشها العالم الاسلامي ومعاناة المسلمين في ميانمار وسوريا واليمن والبحرين وافريقيا قال ان الايادي الشيطانية ترتكب المجازر بحق هؤلاء وان مايجري في نيجيريا يثبت ان المسلمين يتحملون اسوء حالات الظلم .

وتطرق رضائي الي العلاقة الوطيدة بين القيادة والشعب والالتفاف الشعبي حول محور الولاية وقال ان السيد ترامب يحاول ان يثير حربا نفسية وكل ذلك يعود الي خوفه من الاسلام وانتشاره.

ووصف يوم مقارعة الاستكبار العالمي بانه يوم اتحاد المسلمين في العالم مؤكدا 'نحن المسلمون في ايران واميركا كلنا معا وواقفين الي جانب بعضنا البعض'.

واوضح ان الثورة الاسلامية رفعت راية الاسلام عاليا والاولوية عندنا للاسلام ولابد ان تحذو جميع الدول الاسلامية حذو ايران في رفع راية الاسلام.

انتهي**ح ح**س.ر

