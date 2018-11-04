لاريجاني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين طهران وموسكو في مكافحة الإرهاب

وأضاف لاريجاني اليوم الأحد خلال لقائه رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي 'واسيلي بيسكاروف' ان العلاقات بين إيران وروسيا في مستوي جيد منوها ان البلدين يجريان مشاورات بشأن العديد من المواضيع الدولية والإقليمية.

وفيما أكد ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين برلماني إيران وروسيا لإيجاد آلية وأساليب جديدة لتعزيز التعاون البرلماني فيما بينهما لفت لاريجاني الي ان تعزيز تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية يعد خطوة إيجابية في سبيل الإرتقاء بالعلاقات الثنائية للبلدين.

وأشار لاريجاني الي الإجراءات الجيدة المتخذة من قبل روسيا في مجال التقنين فيما يخص الامن السيبراني ومكافحة المخدرات والإرهاب مصرحا، ان الجمهورية الإسلامية تتطلع الي تبادل الآراء والتجارب بين برلماني البلدين في هذا المجال.

وتابع رئيس السلطة التشريعية، ان إيران وروسيا طالما كانتا عرضة للمحاولات الشيطانية لأمريكا في المجال السايبري مؤكدا انه من الجيد تعزيز التفاعل الثنائي بين البلدين في سبيل تبادل الآراء والخبرات علي صعيد البحوث المعنية بوضع القوانين .

واشار الي تجارب الجمهورية الإسلامية في مجال مكافحة تهريب المخدرات داعيا مجلس الدوما الروسي للإستفادة من الطاقات المتوفرة لدي الجمهورية الإسلامية.

من جانبه، أشار رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي الي زيارة الوفد البرلماني الي إيران واصفا العلاقات القائمة بين إيران وروسيا بأنها إيجابية وبناءة مضيفا، ان تكثيف حجم تبادل الزيارات والتفاعل بين مسؤولي البلدين من شأنه أن يؤدي الي تطبيق البرامج الثنائية للبلدين علي أرض الواقع ولهذا فمن الضروري جدا النهوض بالعلاقات بين البرلمانين الروسي والإيراني واللجان النيابية المختصة للبلدين.

وتابع رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي، ان روسيا ترغب في تعزيز الحوار مع إيران بهدف الارتقاء بمستوي العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين مصرحا انه توجد هنالك بالتأكيد العديد من القضايا التي من الممكن أن يتعلمها النواب الروس من ممثلي البرلمان الإيراني، معربا عن أمله في تمهيد الأرضية اللازمة لتبادل الآراء ونقل التجارب في بعض القضايا بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة تهريب المخدرات ومايخص بالأمن السايبري.

إنتهي**أ م د**س.ر

