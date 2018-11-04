حزب الله يدين الحكم الظالم بحق الشيخ علي سلمان

ورأي 'أن الحكم فيه تعبيرا جليا عن الهوية القمعية والديكتاتورية لحكام البحرين الذين يهدفون من خلال هذه الاحكام الجائرة الي ارهاب الشعب البحريني وتيئيسه من تحقيق اي اصلاح او تغيير ديموقراطي'.

واعتبر حزب الله 'أن توقيت صدور هذا الحكم في هذه الايام يهدف الي المزيد من تهيئة الاجواء لزيارة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلي المنامة ولتوجيه رسالة قمعية لارهاب المواطنين ومنعهم من التعبير عن موقفهم الاصيل من العدو الصهيوني الرافض للتطبيع معه والمؤيد لكل حركات المقاومة في جهادها ضده'.

كما أعرب 'عن تضامنه مع المحكومين المظلومين'، معتبرًا 'أن الشعب البحريني الشجاع الذي قدم الشهداء والتضحيات الجسام علي طريق الحرية ستزيده هذه الاحكام الظالمة عزما وتصميما علي مواصلة الطريق حتي تحقيق اهدافه العادلة'.

انتهي**2054**س.ر

