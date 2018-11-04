غدا الاثنين .. انطلاق مناورات 'المدافعون عن سماء الولاية' في ارجاء البلاد

طهران / 4 تشرين الثاني /نوفمبر / ارنا- اعلن مساعد شؤون التنسيق في الجيش الايراني 'الاميرال حبيب الله سياري'، انطلاق المناورات المشتركة للدفاع الجوي تحت عنوان 'المدافعون عن سماء الولاية' اعتبارا من يوم غد الاثنين وعلي مدي يومين في ارجاء البلاد.

وفي تصريح له اليوم الاحد، قال الاميرال سياري ان هذه المناورات المشتركة ستقام علي مساحة 500 الف كم مربع وبما يشمل العديد من المناطق الشمالية والغربية والشرقية والمركزية داخل البلاد.
كما نوّه القائد العسكري الايراني الي مشاركة مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي، وقوة الجو – فضائية للحرس الثوري، وقسم من القوات الجوية لجيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في مناورات 'المدافعون عن سماء الولاية'.
وفيما اكد علي القوات المسلحة الايرانية بان تكون دوما علي اهبة الاستعداد للدفاع عن سماء وبحر وارض البلاد؛ لفت الاميرال سياري الي ان مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي تاسّس بهدف حماية سماء الوطن الاسلامي، كما ان قوة الجو – فضائية للحرس الثوري وايضا القوة الجوية للجيش الايراني تتوليان المسؤولية في هذا الاطار.
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المدافعون عن سماء الولاية

مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي

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غدا الاثنين .. انطلاق مناورات

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