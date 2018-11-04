السفیر الایرانی لدي سلطنة عمان :

الطلاب السائرون علي نهج الامام (رض) افشلوا مخطط امریكا المناوئ للثورة الاسلامیة

الدوحة / 4 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا – قال السفیر الایرانی لدي سلطنة عمان 'حجة الاسلام محمد رضا نوری شاهرودی'، ان طلاب الجامعات السائرین علي نهج الامام الراحل (رض)، تمكنوا (فی 4 نوفمبر 1979) من احباط المخطط الامریكی الرامی الي القضاء علي الثورة الاسلامیة.

وفی كلمة له خلال مراسم احیاء 'الیوم الوطنی لمقارعة الاستكبار العالمی' الیوم الاحد (4 نوفمر) فی مبني المدرسة الایرانیة بمسقط، اكد السفیر نوری شاهرودی ان الامریكیین وظّفوا كافة الاجهزة الالكترونیة والتجسسیة (آنذك) وایضا عملائهم فی الداخل، بهدف القضاء علي الثورة الاسلامیة الفتیة.
وتابع قائلا : لكن الطلاب السائرین علي نهج الامام الراحل (رض) استطاعوا من خلال اقتحام وكر التجسس الامریكی ان یفشلوا جمیع مخططات امریكا.
ولفت السفیر الایرانی فی سلطنة عمان الي ان عداء الولایات المتحدة الامریكیة ضد ایران یعود الي 4 عقود مضت؛ مبینا ان امریكا كرّست الجهود عبر سفارتها للقضاء علي الثورة الاسلامیة واعادة الشاه الي البلاد، لكنها منیت بالفشل بفضل حسن تدبیر قائد الثورة العظیم ویقظة الشعب الایرانی ولاسیما طلاب الجامعات، ولم تنجح فی تحقیق مآربها المشؤومة.
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الطلاب السائرون علي نهج الامام (رض) افشلوا مخطط امریكا المناوئ للثورة الاسلامیة

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