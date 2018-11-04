رئیس منظمة الدفاع المدنی : ایران تواجه حربا اقتصادیة

طهران / 4 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا – قال رئیس منظمة الدفاع المدنی للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة 'العمید غلامرضا جلالی' ان ایران الیوم تواجه حربا اقتصادیة 'تختلف عن فترة الدفاع المقدس لان العدو غیر محدد فی مثل الحرب'.

وفی كلمة له الیوم الاحد خلال ملتقي 'دور قوات التعبئة فی الدفاع الاقتصادی'، لفت العمید جلالی الي ان الامریكیین جندوا كافة طاقاتهم الاستخباریة والدبلوماسیة والمالیة والعسكریة والتجسسیة لاستهداف الاقتصاد الایرانی.
واكد رئیس منظمة الدفاع المدنی ضرورة تحدید الآلیات والمعدات التی یستخدما العدو فی ای نوع من الحروب؛ داعیا الي تقسیم المسؤولیات وتكثیف الجهود من خلال ادارة وطنیة منسجمة فی مواجهة التهدیدات.
وتابع العمید جلالی انه، یمكن التغلب علي الحظر وافشال مؤامرات الاعداء عبر تعزیز الانتاج الوطنی وبلوغ الاكتفاء الذاتی فی البلاد.
ونوه الي ان بوصلة الحرب الاقتصادیة موجهة نحو الشعب؛ مؤكدا علي تقسیم المسؤولیات فی المجتمع وبما یتیح لابناء الشعب الایرانی ان یحددوا العدو وبالتالی مواجهة تهدیداته.
انتهي ** ح ع



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رئیس منظمة الدفاع المدنی : ایران تواجه حربا اقتصادیة

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