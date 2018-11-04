حماس: نقف الي جانب ايران في مواجهة الحظر الاميركي

طهران/4تشرين الثاني/نوفمبر- ندد القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان بفرض اميركا الحظر علي ايران مؤكدا ان حركته تقف الي جانب ايران في مواجهته.

وقال اسماعيل رضوان مساء اليوم الاحد في حديث مع قناة الميادين: نحن نندد بالعقوبات علي الشقيقة ايران وهي عقوبات جائرة وعدائية ونحن نقف الي جانب طهران.
واضاف ان الحظر يستهدف المقاومة المدعومة من ايران ونحن واثقون من صمود الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وبشان هرولة بعض الانظمة العربية نحو التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي اكد رضوان ان التطبيع خطوة خطيرة جداً وهي لن تمر.
واضاف ان التطبيع هو الخطوة الثانية من مشروع تمرير صفقة القرن بعد خطوة نقل أميركا سفارتها الي القدس المحتلة.
وصرح ان التطبيع مؤامرة لن تمر ونحن نقف في الخندق الامامي للدفاع عن قضيتنا التي لن يتم تصفيتها ابداً.
ودعا رضوان 'ألامة العربية والاسلامية الي رفض كل اشكال التطبيع'.
انتهي**2018**س.ر



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حماس: نقف الي جانب ايران في مواجهة الحظر الاميركي

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