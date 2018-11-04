سوريا تدين الحظر الاميركي ضد ايران

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح أن دمشق تري بهذه الخطوة استمرارا لسياسة الولايات المتحدة الهادفة لتقويض أمن واستقرار المنطقة حسبما افادت الوكالة العربية السورية للانباء.

وأشار المصدر إلي أن القرار يعكس مجددا إخفاق الولايات المتحدة بالالتزام بتنفيذ تعهداتها بموجب (خطة العمل الشاملة المشتركة) التي اتفقت عليها إيران مع دول (خمسة زائد واحد) وأقرها مجلس الأمن بقراره رقم 2231 للعام 2015.

وعبر المصدر عن احتجاج سورية بقوة علي انتهاج الولايات المتحدة الأمريكية سياسة فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد الدول التي ترفض الانصياع لإملاءاتها وبشكل ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام التجاري متعدد الأطراف ويزيد من المعاناة الإنسانية للشعوب التي تستهدفها هذه الإجراءات حيث شملت الإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب مؤخرا الكثير من الدول في العالم بشكل تعسفي لا يخضع لأي قيم أخلاقية.

وقال المصدر: “انطلاقا من ذلك تقف الجمهورية العربية السورية إلي جانب جمهورية إيران الإسلامية حكومة وشعبا في مواجهة هذه السياسات الأمريكية وهي علي قناعة بأن هذه العقوبات الجديدة لن تزيد الشعب والحكومة الإيرانيين إلا تصميما علي مقاومة وإفشال سياسات الولايات المتحدة اللاأخلاقية المعادية لمصالح شعوب المنطقة والعالم”.

انتهي**س.ر

