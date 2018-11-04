خبير باكستاني :المشاكل والحظر يؤديان الي إتحاد الإيرانيين أكثر فأكثر

وأكد محمود اليوم الأحد في تصريح لمراسل إرنا في إسلام آباد، انه كلما اشتدت المشاكل والضغوط علي الشعب الإيراني، كلما إزاد أبناء هذا الشعب تآزرا واتحادا ليخرج في نهاية المطاف مرفوع الرأس من الضغوط الأميركية.

وأضاف السفير الباكستاني السابق لدي إيران، ان الحظر ضد الشعب الإيراني من قبل أميركا ليس بموضوع جديد .

وفيما أشار خالد محمود الي تقارب مواقف إيران والغرب حول الإتفاق النووي والإنسحاب الأحادي ألاميركي منه أكد ان الأوروبيين ردوا علي تصريحات ترامب وانهم لم يؤكدوا علي ضرورة الحفاظ علي الإتفاق النووي فحسب، بل شددوا ايضا علي ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية والسياسية والدبلوماسية مع إيران اكثر من ذي قبل.

إنتهي**أ م د**س.ر

