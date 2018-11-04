برلماني ايراني : قوات حرس الحدود الايرانيين المختطفين بصحة جيدة

وفي تصريح له اليوم الاحد، اشار 'علي كرد' الي التشاورات ذات الصلة بين الشخصيات المعتمدة المحلية في ايران وباكستان بهدف الافراج عن هؤلاء المختطفين؛ مبينا ان الانباء الواردة بهذا الخصوص تؤكد علي سلامة الجنود الايرانيين.

واعرب البرلماني الايراني عن تقديره لجهود قوات حرس الثورة الاسلامية وتعاونها لمتابعة وضعية هؤلاء المختطفين؛ مؤكدا ان جميع الطاقات جندت اليوم للافراج عنهم في اسرع وقت.

واشار كرد في ذات السياق الي زيارة وزير الخارجية الايراني وقائد القوات البرية لدي الحرس الثوري الي باكستان بهدف متابعة وضعية الجنود الايرانيين المختطفين واجراء المباحثات مع المسؤولين الباكستانيين في هذا الخصوص.

يذكر ان مجموعة ارهابية اقدمت في 15 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، بالتواطؤ مع عناصر مندسّة، علي اختطاف عدد من قوات حرس الحدود في احدي المقرات عند منطقة الصفر الحدودية، بمدينة ميرجاوه، وقامت بنقلهم الي داخل الاراضي الباكستانية.

انتهي ** ح ع

