برلماني ايراني : قوات حرس الحدود الايرانيين المختطفين بصحة جيدة

طهران / 4 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال النائب في مجلس الشوري الاسلامي عن اهالي مدينة ميرجاوة (في محافظة سيستان وبلوجستان – جنوب شرق)، ان قوات حرس الحدود الايرانيين الذين تم اختطافهم بصحة جيدة.

وفي تصريح له اليوم الاحد، اشار 'علي كرد' الي التشاورات ذات الصلة بين الشخصيات المعتمدة المحلية في ايران وباكستان بهدف الافراج عن هؤلاء المختطفين؛ مبينا ان الانباء الواردة بهذا الخصوص تؤكد علي سلامة الجنود الايرانيين.
واعرب البرلماني الايراني عن تقديره لجهود قوات حرس الثورة الاسلامية وتعاونها لمتابعة وضعية هؤلاء المختطفين؛ مؤكدا ان جميع الطاقات جندت اليوم للافراج عنهم في اسرع وقت.
واشار كرد في ذات السياق الي زيارة وزير الخارجية الايراني وقائد القوات البرية لدي الحرس الثوري الي باكستان بهدف متابعة وضعية الجنود الايرانيين المختطفين واجراء المباحثات مع المسؤولين الباكستانيين في هذا الخصوص.
يذكر ان مجموعة ارهابية اقدمت في 15 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، بالتواطؤ مع عناصر مندسّة، علي اختطاف عدد من قوات حرس الحدود في احدي المقرات عند منطقة الصفر الحدودية، بمدينة ميرجاوه، وقامت بنقلهم الي داخل الاراضي الباكستانية.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

برلماني ايراني

حرس الحدود الايرانيين

بصحة جيدة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

برلماني ايراني : قوات حرس الحدود الايرانيين المختطفين بصحة جيدة

معظم المشاهدات

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

عشية ذكري 'اليوم الوطني لمكافحة الاستكبار العالمي'

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

الرابع من نوفمبر یمثل تحدیاً عمیقاً بین الشعب الایرانی والولایات المتحدة

القائد العام لحرس الثورة الاسلامیة:

الرابع من نوفمبر یمثل تحدیاً عمیقاً بین الشعب الایرانی والولایات المتحدة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و`ایران انترناشینال`؟

رئیس مركز الدراسات الاستراتیجیة فی رئاسة الجمهوریة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و'ایران انترناشینال'؟

ظریف یدعو دول `دی8` إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

ظریف یدعو دول 'دی8' إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

أحدث الأخبار

خبير باكستاني :المشاكل والحظر يؤديان الي إتحاد الإيرانيين أكثر فأكثر

خبير باكستاني :المشاكل والحظر يؤديان الي إتحاد الإيرانيين أكثر فأكثر

برلماني ايراني : قوات حرس الحدود الايرانيين المختطفين بصحة جيدة

برلماني ايراني : قوات حرس الحدود الايرانيين المختطفين بصحة جيدة

الخدمات الواسعة خلال مراسم الأربعين لا تخفي علي أحد

القنصل العام الإيراني في كربلاء :

الخدمات الواسعة خلال مراسم الأربعين لا تخفي علي أحد

4 نوفمبر بداية أفول الهيمنة الامريكية

قوات تعبئة المستضعفين :

4 نوفمبر بداية أفول الهيمنة الامريكية

عدم مواكبة أوروبا سیحبط الحظر الأمیركی ضد إیران

مدیر مؤسسة الدراسات الدولیة فی الصین فی حوار لإرنا؛

عدم مواكبة أوروبا سیحبط الحظر الأمیركی ضد إیران

موضوعات مرتبط