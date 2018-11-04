الخدمات الواسعة خلال مراسم الأربعين لا تخفي علي أحد

وأوضح 'مسعود حسينيان' في حديثه لمراسل 'إرنا' في العراق، أن نجاح مراسم الأربعين المليونية ينبثق عن الاجراءات والتدبير والجهود الواسعة من قبل المنظمات والأجهزة في إيران والعراق حيث يتزايد نجاح هذه المسيرة المليونية عاما تلو عام.

وتابع : إن مسؤولين الأربعين في كل من العراق وإيران يقدمون أداء أفضل في كل سنة، مستلهمين أداءهم الجدير بالتقدير من تجارب السنوات السابقة؛ مردفا أن بعض القصور في هذه المراسم المليونية هو أمر طبيعي.

واكد حسينيان، أن مراسم الأربعين ومن حيث المكانة الدولية وايضا مشاركة المسلمين من 50 دولة في هذه المسيرة المليونية تحظي بحساسية وأهمية عالية؛ واصفا مراسم الاربعين بانها 'رمز للأمن العالمي'.

انتهي**ح ح / ح ع**

