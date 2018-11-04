القنصل العام الإيراني في كربلاء :

الخدمات الواسعة خلال مراسم الأربعين لا تخفي علي أحد

كربلاء/4 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال القنصل العام الإيراني في كربلاء المقدسة 'مسعود حسينيان'، أن الخدمات الواسعة من قبل المنظمات الحكومية وغير الحكومية خلال مراسم الأربعين لا تخفي علي أحد؛ مؤكدا علي ضرورة التعريف بالخدمات والجهود التي بذلت لتجسيد عظمة هذه المراسم الخالدة.

وأوضح 'مسعود حسينيان' في حديثه لمراسل 'إرنا' في العراق، أن نجاح مراسم الأربعين المليونية ينبثق عن الاجراءات والتدبير والجهود الواسعة من قبل المنظمات والأجهزة في إيران والعراق حيث يتزايد نجاح هذه المسيرة المليونية عاما تلو عام.
وتابع : إن مسؤولين الأربعين في كل من العراق وإيران يقدمون أداء أفضل في كل سنة، مستلهمين أداءهم الجدير بالتقدير من تجارب السنوات السابقة؛ مردفا أن بعض القصور في هذه المراسم المليونية هو أمر طبيعي.
واكد حسينيان، أن مراسم الأربعين ومن حيث المكانة الدولية وايضا مشاركة المسلمين من 50 دولة في هذه المسيرة المليونية تحظي بحساسية وأهمية عالية؛ واصفا مراسم الاربعين بانها 'رمز للأمن العالمي'.
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الخدمات الواسعة خلال مراسم الأربعين لا تخفي علي أحد

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