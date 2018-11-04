قوات تعبئة المستضعفين :

4 نوفمبر بداية أفول الهيمنة الامريكية

طهران/4 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلنت منظمة 'تعبئة المستضعفين' (بسيج) في بيان ان 'يوم 4 نوفمبر هو لايقتصر علي اقتحام وكر التجسس الامريكي فحسب وانما يعد بداية لانهيار وزوال هيمنة الطاغوت والاستكبار العالمي بقيادة امريكا ولهذا اعتبر الامام الخميني (رض) انهيار وكر التجسس الامريكي بالثورة الثانية'.

واعتبر البيان ان تخليد يوم مقارعة الاستكبار العالمي هو ما يقوم به الشباب الايراني الثوري من خلال السير علي خطي من سبقوهم في الدفاع عن القيم والمبادئ التي جاءت بها الثورة الاسلامية منذ اربعين عاما.
وجاء في البيان الصادر عن منظمة تعبئة المستضعفين، ان يوم 4 نوفمبر لهذا العام يتزامن مع الملحمة العاشورائية حيث تلتقي معاني مقارعة الظلم والاستبداد التي بدأها الشعب الايراني من خلال حماسه والسير علي نهج عاشوراء ليهزم غطرسة الاستكبار.
واضاف البيان، 'اليوم يمكن سماع اصوات انهيار هيكلة النظام الامريكي القاتل للاطفال واصوات الشعوب المناهضة لها فكما قال الامام الخامنئي (حفظه الله) ان يوم 4 نوفمبر هو يوم انهيار الهيمنة الامريكية في ايران والعالم'.
وجاء في بيان قوات التعبئة بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، ان 'قوات التعبئة تحذر الاعداء واسيادهم الامريكان من المساس بالنظام الاسلامي وبعد مرور اربعين عاما علي تأسيسة فهو اكثر قوة وتماسكا وسيستمر في طريق مقارعة الظلم والاستبداد والهيمنة التي تنتهجها قوي الاستكبار العالمي'.
انتهي**م م / ح ع**



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4 نوفمبر بداية أفول الهيمنة الامريكية

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