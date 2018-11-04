مدیر مؤسسة الدراسات الدولیة فی الصین فی حوار لإرنا؛

عدم مواكبة أوروبا سیحبط الحظر الأمیركی ضد إیران

بكین/4 تشرین الثانی/نوفمبر/إرنا- صرح مدیر المعهد الأوروبی التابع لمؤسسة الدراسات الدولیة فی الصین 'جویی خونغ جیان' فی معرض الإشارة الي فرض المرحلة الجدیدة من الحظر الأمیركی ضد إیران، ان عدم مواكبة أوروبا مع الرئیس الأمیركی دونالد ترامب سیؤدی الي إحباط فاعلیة الحظر الأمیركی ضد إیران.

وأشار خونغ جیان الیوم الأحد فی حوار لمراسل إرنا، الي المشاریع الأوروبیة المضادة للحظر الأمیركی المفروض ضد إیران بما فی ذلك 'التعامل عبر منظومة (مالیة) مستقلة مع إیران' واصفا هذه المشاریع بأنها مهمة للغایة.
وأضاف، ان الیورو تعد عملة صعبة قویة جدا ومعروفة علي صعید العالم وهی العملة الثانیة المستخدمة فی منظومة الدفع الدولیة وان 'تنفیذ المعاملات المالیة باستخدام هذه العملة الصعبة من شأنه أن یفشل فاعلیة الحظر الأمیركی ضد إیران.
كما نوه هذا المسؤول الصینی الي ان الدول الأخري بما فی ذلك تركیا والهند قد أعلنت عن رغبتها فی الإنضمام الي هذه المنظومة المالیة الأوروبیة الخاصة بإجراء المعاملات مع إیران.
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عدم مواكبة أوروبا سیحبط الحظر الأمیركی ضد إیران

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مدیر مؤسسة الدراسات الدولیة فی الصین فی حوار لإرنا؛

عدم مواكبة أوروبا سیحبط الحظر الأمیركی ضد إیران

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