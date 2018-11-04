عدم مواكبة أوروبا سیحبط الحظر الأمیركی ضد إیران

وأشار خونغ جیان الیوم الأحد فی حوار لمراسل إرنا، الي المشاریع الأوروبیة المضادة للحظر الأمیركی المفروض ضد إیران بما فی ذلك 'التعامل عبر منظومة (مالیة) مستقلة مع إیران' واصفا هذه المشاریع بأنها مهمة للغایة.

وأضاف، ان الیورو تعد عملة صعبة قویة جدا ومعروفة علي صعید العالم وهی العملة الثانیة المستخدمة فی منظومة الدفع الدولیة وان 'تنفیذ المعاملات المالیة باستخدام هذه العملة الصعبة من شأنه أن یفشل فاعلیة الحظر الأمیركی ضد إیران.

كما نوه هذا المسؤول الصینی الي ان الدول الأخري بما فی ذلك تركیا والهند قد أعلنت عن رغبتها فی الإنضمام الي هذه المنظومة المالیة الأوروبیة الخاصة بإجراء المعاملات مع إیران.

إنتهی**أ م د** 1837

