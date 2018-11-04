اية الله اختري : امريكا هي السبب في عدم الاستقرار العالمي

واضاف اختري الذي كان يتحدث في نهاية مسيرات '4 نوفمبر - اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي'، في محافظة اردبيل (شمال غرب)، قائلا ان امريكا اليوم تعيش اضعف حالاتها عالميا وهي غير جديرة للتفاوض.

واشار الامين العام لجمع اهل البيت (ع)، الي جرائم النظام الامريكي ضد الشعب الايراني؛ مبينا ان امريكا المجرمة منذ اربعين عاما وهي تحارب الشعب الايراني ولكنها فشلت في جميع محاولاتها؛ ذلك ان النصر وعد حق من الباري تعالي للذين يقارعون الظلم والاستبداد.

وتابع : قبل انتصار الثورة الاسلامية كان في ايران 85 الف مستشار امريكي و'اسرائيلي' لكنهم عجزوا بكل ما كانت لديهم من قوة امام الشعب الايراني المقاوم؛ ومن دون ادني شك فانهم لن يستطيعوا ذلك في زماننا هذا.

ولفت اية الله اختري الي ان الشعب الايراني يتعرض اليوم لبعض المشاكل جراء مؤامرات الاعداء ولكن بفضل الله واتباع تعليمات سماحة قائد الثورة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي سيتغلب عليها وسيكون النصر حليفه.

انتهي**م م / ح ع**

