اية الله اختري : امريكا هي السبب في عدم الاستقرار العالمي

اردبيل/4 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال امين المجمع العالمي لاهل البيت (عليهم السلام)، اية الله 'محمد حسن اختري'، ان سبب جميع مايحدث في العالم من قتل وتشريد وجرائم وحروب هي امريكا وحكامها.

واضاف اختري الذي كان يتحدث في نهاية مسيرات '4 نوفمبر - اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي'، في محافظة اردبيل (شمال غرب)، قائلا ان امريكا اليوم تعيش اضعف حالاتها عالميا وهي غير جديرة للتفاوض.
واشار الامين العام لجمع اهل البيت (ع)، الي جرائم النظام الامريكي ضد الشعب الايراني؛ مبينا ان امريكا المجرمة منذ اربعين عاما وهي تحارب الشعب الايراني ولكنها فشلت في جميع محاولاتها؛ ذلك ان النصر وعد حق من الباري تعالي للذين يقارعون الظلم والاستبداد.
وتابع : قبل انتصار الثورة الاسلامية كان في ايران 85 الف مستشار امريكي و'اسرائيلي' لكنهم عجزوا بكل ما كانت لديهم من قوة امام الشعب الايراني المقاوم؛ ومن دون ادني شك فانهم لن يستطيعوا ذلك في زماننا هذا.
ولفت اية الله اختري الي ان الشعب الايراني يتعرض اليوم لبعض المشاكل جراء مؤامرات الاعداء ولكن بفضل الله واتباع تعليمات سماحة قائد الثورة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي سيتغلب عليها وسيكون النصر حليفه.
انتهي**م م / ح ع**



برچسب ها

سياسي

4 نوفمبر

المجمع العالمي لاهل البيت

اختري

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اية الله اختري : امريكا هي السبب في عدم الاستقرار العالمي

معظم المشاهدات

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

عشية ذكري 'اليوم الوطني لمكافحة الاستكبار العالمي'

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

الرابع من نوفمبر یمثل تحدیاً عمیقاً بین الشعب الایرانی والولایات المتحدة

القائد العام لحرس الثورة الاسلامیة:

الرابع من نوفمبر یمثل تحدیاً عمیقاً بین الشعب الایرانی والولایات المتحدة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و`ایران انترناشینال`؟

رئیس مركز الدراسات الاستراتیجیة فی رئاسة الجمهوریة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و'ایران انترناشینال'؟

ظریف یدعو دول `دی8` إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

ظریف یدعو دول 'دی8' إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

أحدث الأخبار

خبير باكستاني :المشاكل والحظر يؤديان الي إتحاد الإيرانيين أكثر فأكثر

خبير باكستاني :المشاكل والحظر يؤديان الي إتحاد الإيرانيين أكثر فأكثر

برلماني ايراني : قوات حرس الحدود الايرانيين المختطفين بصحة جيدة

برلماني ايراني : قوات حرس الحدود الايرانيين المختطفين بصحة جيدة

الخدمات الواسعة خلال مراسم الأربعين لا تخفي علي أحد

القنصل العام الإيراني في كربلاء :

الخدمات الواسعة خلال مراسم الأربعين لا تخفي علي أحد

4 نوفمبر بداية أفول الهيمنة الامريكية

قوات تعبئة المستضعفين :

4 نوفمبر بداية أفول الهيمنة الامريكية

عدم مواكبة أوروبا سیحبط الحظر الأمیركی ضد إیران

مدیر مؤسسة الدراسات الدولیة فی الصین فی حوار لإرنا؛

عدم مواكبة أوروبا سیحبط الحظر الأمیركی ضد إیران

موضوعات مرتبط