وزير الاتصالات:

تطوير التعاون بين ايران والدول المختلفة في مجال الاتصالات

طهران/4 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات' محمد جواد اذري جهرمي' ان تنمية التعاون الثنائي واستقطاب دعم الدول لايران في المحافل الدولية كانا من اهم محاور المفاوضات مع اعضاء الاتحاد العالمي للاتصالات وكذلك اتحاد اسيا والمحيط الهادئ للاتصالات .

واضاف اذري جهرمي لدي عودته من اجتماع الاتحاد العالمي للاتصالات(ITU) في دبي :هناك اخبار سارة من الاجتماع وسيتم الاعلان عنها قريبا مشيرا الي لقائه ومفاوضاته مع امناء الاتحاد الدولي للاتصالات و اتحاد اسيا والمحيط الهادئ للاتصالات وكذلك وزراء الاتصالات في الدول الجارة و الوفود المشاركة من جنوب شرق اسيا والدول الافريقية .
ويعتبر الاتحاد الدولي للاتصالات منظمة دولية محايدة الهدف من تاسيسه هو تنسيق النشاط في مجال الاتصالات بين المنظمات الحكومية والخاصة وتقديم الخدمات التقنية وتطوير التكنولوجيا وتدوين القوانين في هذا المجال.
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التعاون الدولي

وزير الاتصالات

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تطوير التعاون بين ايران والدول المختلفة في مجال الاتصالات

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