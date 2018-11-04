تطوير التعاون بين ايران والدول المختلفة في مجال الاتصالات

واضاف اذري جهرمي لدي عودته من اجتماع الاتحاد العالمي للاتصالات(ITU) في دبي :هناك اخبار سارة من الاجتماع وسيتم الاعلان عنها قريبا مشيرا الي لقائه ومفاوضاته مع امناء الاتحاد الدولي للاتصالات و اتحاد اسيا والمحيط الهادئ للاتصالات وكذلك وزراء الاتصالات في الدول الجارة و الوفود المشاركة من جنوب شرق اسيا والدول الافريقية .

ويعتبر الاتحاد الدولي للاتصالات منظمة دولية محايدة الهدف من تاسيسه هو تنسيق النشاط في مجال الاتصالات بين المنظمات الحكومية والخاصة وتقديم الخدمات التقنية وتطوير التكنولوجيا وتدوين القوانين في هذا المجال.

انتهي**م م** 1837

