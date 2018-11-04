الممثل الخاص للرئيس الروسي في شؤون سوريا يزور طهران غدا

طهران/4 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – يزور الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشؤون السورية 'الكساندر لافرونتيف' العاصمة الإيرانية طهران غدا (الأثنين)؛ حيث سيلتقي مع أمين المجلس الأعلي للأمن القومي الأميرال 'علي شمخاني'.
وتأتي زيارة لافرنتيف إلي طهران في إطار إجراء محادثات حول تعزيز المبادرات السياسية والعسكرية والأمنية المشتركة، بالإضافة إلي بحث عملية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في سياق مكافحة الإرهاب وإنهاء الأزمة السورية.انتهي**ح ح / ح ع**
سياسي
علي شمخاني
الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشؤون السورية
سوريا
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.