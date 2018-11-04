الممثل الخاص للرئيس الروسي في شؤون سوريا يزور طهران غدا

طهران/4 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – يزور الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشؤون السورية 'الكساندر لافرونتيف' العاصمة الإيرانية طهران غدا (الأثنين)؛ حيث سيلتقي مع أمين المجلس الأعلي للأمن القومي الأميرال 'علي شمخاني'.

وتأتي زيارة لافرنتيف إلي طهران في إطار إجراء محادثات حول تعزيز المبادرات السياسية والعسكرية والأمنية المشتركة، بالإضافة إلي بحث عملية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في سياق مكافحة الإرهاب وإنهاء الأزمة السورية.
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سياسي

علي شمخاني

الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشؤون السورية

سوريا

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الممثل الخاص للرئيس الروسي في شؤون سوريا يزور طهران غدا

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