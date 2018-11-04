الممثل الخاص للرئيس الروسي في شؤون سوريا يزور طهران غدا

وتأتي زيارة لافرنتيف إلي طهران في إطار إجراء محادثات حول تعزيز المبادرات السياسية والعسكرية والأمنية المشتركة، بالإضافة إلي بحث عملية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في سياق مكافحة الإرهاب وإنهاء الأزمة السورية.

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