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إيران وإسبانيا تتمتعان بعلاقات ثقافية وثيقة

طهران/4 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد رئيس المؤتمر الدولي الثامن لرابطة دراسات إيران في إسبانيا 'أحمد رضا خضري'، ان التعاون بين إيران وإسبانيا تمتد جذوره الي عمق التاريخ وهو لا زال قائما علي الرغم من كافة التقلبات ولطالما تربط البلدين علاقات ثقافية وثيقة.

وأضاف خضري خلال المؤتمر الدولي الثامن لرابطة دراسات إيران في إسبانيا الذي انعقد اليوم الأحد باستضافة جامعة طهران، انه وفقا لشهادة التاريخ، تعود العلاقات الثنائية بين إيران وإسبانيا الي ما قبل ألفي سنة وان بُعد المسافة الجغرافية بين البلدين والمشاكل الإقتصادية والتطورات السياسية والضغوط الخارجية لن تتمكن من المساس بهذه العلاقات بتاتا.
وتابع، ان تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين كان منذ القدم يشكل موضوعا هاما ولطالما كان يعد من العوامل المؤثرة في تعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية بين الجانبين.
وأردف خصري، ان تأسيس مقاعد لتعليم اللغة الإسبانية في جامعات طهران والعلامة الطباطبائي ومعاهد لتعليم اللغة الفارسية في جامعات برشلونة وسلامنكا وآني كانتة في إسبانيا يشير الي التعاون الوثيق بين البلدين.
وأشار الي ان إقامة 7 مؤتمرات حول الترجمة ونشر الأعمال الأدبية التقليدية ومجلة موندو الإيرانية وتنفيذ ثمة مشاريع بحثية تعد من الأعمال التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية.
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فرهنگي

إيران وإسبانيا

العلاقات الثقافية والعلمية

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إيران وإسبانيا تتمتعان بعلاقات ثقافية وثيقة

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