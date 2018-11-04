الوفاق تندد بالحكم المؤبد الصادر بحق الشيخ علي سلمان

واكدت الوفاق في بيانها ان 'القضاء البحريني أداة في يد السلطة الحاكمة والحكم بالمؤبد في هذا التوقيت يعكس حجم الفوضي والتبعية'.

وأضافت أن 'النظام يعيش أزمة حقيقية مع شعبه وهذه الازمة تصاعدت للحدّ الذي دفعت النظام للجوء لخيارات متهورة ومجنونة'.

ونوّه البيان الصادر عن الوفاق الي ان 'النظام كان يستخدم السجناء السياسيين كرهائن وهو البلد الأول في الشرق الأوسط من حيث عدد السجناء السياسيين.. تفشي الفساد وسرقة المال العام من قبل النظام الحاكم هو ما اضر باقتصاد البلاد ومعيشة شعبه'.

واكدت الجمعية المعارضة في البحرين ان 'الشعب البحريني الكريم بشيعته وسنته اليوم أكثر وعياً وإيماناً بالحاجة للتغيير وان ألاعيب الحكم لم تعد تجدي نفعاً وان التغيير والإصلاح هو الطريق الوحيد'.

وخلصت الجمعية في بيانها الي ان 'الحكم ضد الشيخ سلمان لن يزيد الشعب إلا قوة وصبراً وإيماناً بأن الوطن اقوي من دون الديكتاتوريات والاستبداد'.

وبحسب ما افاده موقع 'الميادين' الاخباري، فقد كان القضاء البحريني قد برّأ الشيخ سلمان والنائبين 'سلطان' و'الأسود' من تهمة التخابر مع قطر؛ لكن محكمة الاستئناف قضت اليوم الاحد بالسجن المؤبد عليهم.

وكان زعيم المعارضة البحرينية السلمية الشيخ علي سلمان قد أوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لـ 4 أعوام بعد إدانته بتهمة 'التحريض' علي 'بغض طائفة من الناس' و'إهانة' وزارة الداخلية؛ وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلي 9 أعوام بعدما أدانته أيضا بتهمة 'الترويج لتغيير النظام بالقوة'، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلي أربع سنوات.

وأدت عملية اعتقال الشيخ سلمان إلي تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، فضلا عن إدانات وانتقادات للسلطات البحرينية من قبل منظمات حقوقية دولية.

انتهي ** ح ع

