وزير الأمن:

المؤامرات الأمريكية مآلها الفضيحة والفشل

طهران/4تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – أصدر وزير الأمن حجة الاسلام والمسلمين محمد علوي اليوم الأحد بياناً بمناسبة يوم مقارعة الإستكبار العالمي ذكّر فيه بالدراية والتدبير المُتسم بالوعي والنابع من مواقف وتوجيهات الإمام الخميني الراحل (رض) عمل علي فضح وتعريه مؤامرات الشيطان الاكبر امريكا المجرمة.

وأكّد الوزير خلال البيان ان المؤامرات الأمريكية لا مآل لها سوي الفضيحه والهزيمه والاندحار.
واضاف إننا الآن علي أعتاب الذكري الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية العظمي في ايران والتي اعترف لها العالم بأنها بلغت درجة من العظمه والنمو والقوة جعلتها تميط اللثام عن هشاشة الإستكبار وتوجه الشعوب المظلومة الي تبني حركات تحررية مستلهمة من الثورة الاسلامية الايرانية المتسمة بالطابع البطولي.
وأعرب وزير الأمن عن اعتزازه للمُضيّ في ظلّ التدابير والتوجيهات الحكيمة لسماحة قائد الثورة حفظه الله والتي بفضلها استطاعت ايران قلب موازين الشيطان الاكبر الهشة والفارغة وعرضها تعريفاً وصورة جديدة عن القيم الاسلامية السامية.
وأشار وزير الأمن الي إحتفال ايران بذكري يوم مقارعة الاستكبار في الوقت الذي كرّست الولايات المتحدة السلطوية فيه جميع طاقاتها الشيطانية وجنّدت جميع مرتزقتها وأنصارها الاقليميين الفاقدين للأصالة والهوية، لبدء جولة جديدة من الحظر ضد البلاد.
وإعتبر علوي هذه الإجراءات بانها تفتقد لأيّ إكتراث بالإنسانية والقانون ومتسمة بالوقاحة وبالحقد المُوَجَّه ضد الشعب الايراني وضد النظام الإلهي الذي يحكم البلاد.
ورأي علوي بأنّ نتيجة هذه المؤامرات ستكون الفشل والفضيحة والخزي التي جميعاً سترتد علي هؤلاء الاعداء الحاقدين والمتغطرسين.
وعزا وزير الأمن الايراني هذا النصر الي صمود البلاد والشعب كالطود الاشم وتمتعهما بالعون الالهي وبحكمة سماحة القائد ومساندة الشعب.
ويُعتبر اليوم الرابع من نوفمبر يوماً وطنياً لمقارعة الاستكبار العالمي تحتفل ايران به سنوياً عبر إطلاق مسيرات تشارك فيها فئات الشعب في جميع المدن الايرانية.
انتهي** ع ج** 1718



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